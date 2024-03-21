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Футболисты барнаульского “Динамо” завершили южный сбор крупным поражением

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Сегодня динамовцы проиграли “Анапе” с крупным счетом 0:5

Футболисты барнаульского "Динамо" завершили южный сбор крупным поражением

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского “Динамо” завершили южный сбор крупным поражением. “Бело-голубые” провели этап подготовки к первенству России среди команд второй лиги в Новороссийске.

Сегодня динамовцы проиграли “Анапе” с крупным счетом 0:5. Стоит отметить, что барнаульцы начали эту игру полурезервным составом. А основные игроки появились во втором тайме при счете 0:2. Однако это не спасло “Динамо” от еще трех пропущенных мячей.

Напомним, ранее в Новороссийске алтайские футболисты провели три контрольных матча, в которых обыграли “Орел” – 1:0, разошлись нулевой ничьей с новороссийским “Черноморцем” и уступили казанскому “Соколу” – 0:1. 22 марта команда возвращается в Барнаул. Новый сезон “Динамо” начнет 13 апреля на выезде игрой с новотроицкой “Ностой”.

новости Локтевский

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