Футболисты “Динамо-Барнаул” уехали на сборы в Новороссийск

В Краснодарском крае алтайские спортсмены будут ежедневно проводить двухразовые тренировки и поучаствуют в четырех спаррингах

Футбольное поле / Фото: unsplash.com

25 футболистов барнаульского “Динамо” уехали на предсезонный тренировочный сбор в Новороссийск, сообщают в пресс-службе алтайского клуба.

В Новороссийске динамовцы пробудут до 22 марта. Здесь футболисты будут ежедневно проводить двухразовые тренировки и поучаствуют в четырех спаррингах. Три соперника уже известны: это казанский “Сокол”, “Орел” и новороссийский “Черноморец”. С четвертым партнером пока ведут переговоры.

Уточняется, что в Краснодарский край уехали три вратаря, десять защитников, девять полузащитников и три нападающих “Динамо”. Первый матч сезона барнаульцы проведут 13 апреля на выезде против новотроицкой “Носты”.

Горняк22



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