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Футболисты «Динамо-Барнаул» продолжают подготовку к новому сезону

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Футболисты «Динамо-Барнаул» продолжают подготовку к новому сезону

Автор: Пресс служба

С сегодняшнего дня наша команда приступила к новому циклу тренировок!

Если в первую неделю команда занималась на стадионе «Трансмаш» и втягивалась в тренировочный процесс, то теперь началась функциональная подготовка!

Наши ребята делятся на две группы. Пока одни бегают кросс в лесу и смотрят на красивый пейзаж вокруг, другие тягают железо в тренажёрном зале. Само собой группы потом меняются и свежим воздухом дышат все!

Ждём к началу сезона настоящих машин!

Взято отсюда.

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