Футболисты «Динамо-Барнаул» продолжают подготовку к новому сезону

Автор: Пресс служба
С сегодняшнего дня наша команда приступила к новому циклу тренировок!
Если в первую неделю команда занималась на стадионе «Трансмаш» и втягивалась в тренировочный процесс, то теперь началась функциональная подготовка!
Наши ребята делятся на две группы. Пока одни бегают кросс в лесу и смотрят на красивый пейзаж вокруг, другие тягают железо в тренажёрном зале. Само собой группы потом меняются и свежим воздухом дышат все!
Ждём к началу сезона настоящих машин!
Взято отсюда.
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