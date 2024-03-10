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Футболисты «Динамо-Барнаул» сыграли товарищеский матч против молодёжной команды

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Футболисты «Динамо-Барнаул» сыграли товарищеский матч против молодёжной команды

Автор: Пресс служба

Победу одержала основная команда со счётом 4:1. В составе старших динамовцев забитыми мячами отметились Дмитрий Бакай, Михаил Осипов, Антон Петухов и Захар Сергеев. У молодёжки голом отметился Артём Логинов

Уже послезавтра основная команда отправится на сборы, а молодёжка продолжает подготовку к сезону дома!

Завтра познакомим вас с составом на сборы, а пока предлагаем вам взглянуть на кадры вчерашней игры

Взято отсюда.

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