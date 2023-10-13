Футбол. Мяч Фото: pixabay.com

Один из пострадавших в ДТП футболистов находится в коме. Двое других спортсменов получили травмы различной степени тяжести

Футболист ФК “Уралец-ТС” Евгений Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург. Машина с четырьмя футболистами клуба попала в аварию в ночь на 12 сентября, сообщает группа “ФК “Уралец ТС” | Нижний Тагил” в соцсети “ВКонтакте”.

В машине, попавшей в аварию, также находились футболисты Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Уточняется, что Кочетов находится в коме, у двух других обнаружены травмы различной степени тяжести.

Евгению Ситникову было 33 года. Он являлся экс-футболистом команды школы “Амкара”, за которую выступал в сезоне 2022/23. В июле этого года он перешел в “Уралец-ТС”.

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