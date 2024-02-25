G7 будет оказывать существенное давление на доходы России от продажи ресурсов

G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов

После виртуального саммита G7 последовало сообщение о том, что страны “Большой семерки” намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, сообщает РИА Новости.

“Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть”, – говорится в сообщении.

точный прогноз погоды , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда