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G7 будет оказывать существенное давление на доходы России от продажи ресурсов

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G7 будет оказывать существенное давление на доходы России от продажи ресурсов

G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов

После виртуального саммита G7 последовало сообщение о том, что страны “Большой семерки” намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, сообщает РИА Новости.

“Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть”, – говорится в сообщении.

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Взято отсюда

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