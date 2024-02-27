Галина Буевич приняла участие в оперативном совещании

Оперативное совещание провел глава города Вячеслав Франк . В совещании в режиме видеоселекторной связи приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , заместили главы администрации города, главы районных администраций, руководители профильных комитетов.

В рамках совещания рассмотрен вопрос очистки дорог, тротуаров, межквартальных проездов от снега и наледи. В течение этой недели в Барнауле прогнозируются умеренные осадки в виде снега. В условиях снегопада главам районных администраций поручено усилить работу по очистке межквартальных проездов и тротуаров. Также необходимо продолжить работу по борьбе с гололёдом в местах общего пользования. Особое внимание глава города Вячеслав Франк уделил очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов. Он поручил районным администрациям совместно с управляющими организациями и ТСЖ усилить работу по надлежащей очистке дворовых территорий и кровель домов. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин проинформировал о проведении конкурсов по определению подрядчиков на выполнение работ в рамках реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» в текущем году.

«Завершается подготовительный этап, все конкурсные процедуры по заключению контрактов на ремонт и строительство дорог, благоустройство общественных территорий должны быть проведены до 1 апреля», – уточнил руководитель профильного комитета.

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