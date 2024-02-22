Галина Буевич приняла участие в подведении итогов Октябрьского района за 2023 год

21 февраля в зале Русского камерного оркестра глава администрации района Юрий Асеев отчитался перед общественностью, руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций об итогах работы администрации Октябрьского района за 2023 год и задачах на 2024 год.

В отчете главы Октябрьского района приняла участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич :

«На этой неделе главы районов города Барнаула отчитываются о проделанной работе за 2023 год. Данные мероприятия важны, поскольку благодаря ним мы можем оценить эффективность и динамику развития района и всего города в целом. Д епутаты Барнаульской городской Д умы всегда стараются выстроить тесную взаимосвязь между администрацией и жителями города, это подтверждается и в Октябрьском районе. К примеру, в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» депутаты проводят встречи активными жителями города и вместе с ними контролируют ход проведения ремонтных работ. Также и в рамках инициативного бюджетирования народные избранники ежегодно принимают решения об увеличении финансирования на реализацию данной программы, а также проводят консультации, на которых подробно объясняют, как принять участие в той или иной программе. Также хотелось бы отметить работу района в направлениях, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, за два последних года было расселено около 800 жилых помещений, снесено 50 авариных домов. В настоящее время в Октябрьском районе ведется строительство 6 многоквартирных домов. От лица депутатского корпуса благодарим глав администраций города Барнаула за проделанную работу в 2023 году. Успехов и процветания районам Барнаула!» -, рассказала спикер городской Д умы.

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Взято отсюда.

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