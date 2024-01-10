Галина Буевич рассказала о реализации федерального проекта «Культура малой Родины» в 2024 году

По словам спикера городской Думы, председателя общественного совета партпроекта Галины Буевич, в 2024 году по проекту «Культура малой Родины» спектакли по федеральной субсидии поставят пять театров Алтайского края. Решение принято творческими коллективами совместно с Министерством культуры Алтайского края и согласовано с Министерством культуры РФ. Федеральные средства тратятся на костюмы и декорации к спектаклям. Галина Буевич отметила, что это серьёзное подспорье для наших творческих коллективов.

«Проект «Культура малой Родины» предполагает не только ремонт сельских домов культуры, но и финансирование постановок в детских театрах, а также театрах малых городов. Если посмотреть на весь масштаб того, что смогли сделать алтайские творческие коллективы за все годы работы партпроекта, то результаты действительно впечатляющие. Нашему проекту благодарны как сами театры, так и зрители, которые их посещают. Так, только в 2023 году спектакли, созданные по проекту, посетило более 11,3 тысячи зрителей», — сказала Галина Буевич.

Председатель гордумы также напомнила, что в 2023 году на средства проекта в театрах края было создано шесть постановок. Это «Женитьба Бальзаминова» А. Островского в Бийском городском драматическом театре, «Дядя Ваня» по пьесе А. Чехова в Рубцовском драматическом театре, «Снежная королева» Г.Х. Андерсена в Алтайском государственном театре кукол «Сказка», «Старуха» Д. Хармса и «Девочка с головой волка» А. Житковского в Театре кукол им. А.К. Брахмана г. Рубцовска и «Бременские музыканты» по мотивам сказки братьев Гримм в Алтайском государственном театре для детей и молодежи им. В.С. Золотухина».

Добавим, что спектакли на средства проекта «Культура малой Родины» ставятся в Алтайском крае с 2018 года. За это время на сценах двух краевых и трёх муниципальных театра в Барнауле, Бийске и Рубцовске состоялось 44 премьеры. Таким образом, в 2024 году число спектаклей, созданных по партпроекту, достигнет 51.

Взято отсюда.

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