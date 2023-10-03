Гамбургеры и сэндвичи подорожают в России

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Поднять НДС на вредную еду предлагает налоговая, сообщает DEITA.RU.

Федеральная налоговая служба проверила перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10% и не обнаружила там сэндвичей, гамбургеров и других аналогичных изделий. В связи с этим ФНС решила, что они должны облагаться 20% НДС, направив соответствующее письмо.

Таким образом, в скором времени можно ожидать повышения цен на фастфуд.

Фото: mykaleidoscope.ru

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Автор: vizitka01

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