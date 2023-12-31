Мандарины Фото: unsplash.com

Переедание мандаринов грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом и неприятными симптомами: вздутием живота, изжогой и тошнотой

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал суточную норму потребления мандаринов. Его слова передает Lenta.ru.

Есть цитрусы без меры точно не стоит. Салициловая кислота, в избытке содержащаяся в них, может вызвать зуд и покраснение кожи. Особенно внимательными должны быть аллергики, цитрусовые — это сильный аллерген.

Переедание мандаринов может грозить также проблемами с ЖКТ и неприятными симптомами: вздутием живота, изжогой и тошнотой. С осторожностью к цитрусовым необходимо относиться и диабетикам, поскольку фруктоза может спровоцировать повышение сахара в крови.

“Норма для взрослого человека — 5 штук мандаринов в сутки, а для детей рекомендованное количество еще меньше — всего пара штук”, — сказал специалист.

Между тем содержание витамина C, гесперидина, фитонцидов и эфирного масла способствуют укреплению иммунной системы, ускоряют процесс заживления и борьбу с инфекциями и вирусами, рассказывала ранее нутрициолог Юлия Жакова.

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