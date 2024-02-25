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Гастроэнтеролог посоветовала пить гречишный чай

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Гастроэнтеролог посоветовала пить гречишный чай

Гастроэнтеролог объяснила, что употребление гречишного чая способствует профилактике рака, благодаря содержащимся в нем веществам, которые борются со свободными радикалами.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала разнообразить свой рацион гречишным чаем.

«Чай, заваренный на семенах гречихи татарской, содержит незаменимые аминокислоты, витамины, а также вещества, способные бороться с воспалениями и предотвращать рак», — сказала медик.

Она пояснила,что гречиха содержит широкий ряд полезных веществ, включая аминокислоты, витамины группы В, магний, калий, медь, железо, цинк, селен.

Вдобавок гречиха насыщена рутином (витамин Р), который способен снижать активность свободных радикалов, повреждающих клетки. Благодаря этому уменьшается риск развития рака и аллергических реакций. Также рутин помогает сохранять эластичность сосудов и стимулирует работу иммунитета, пишет Pravda.Ru.

В семенах гречихи татарской содержится в десятки раз больше рутина, чем в обычной гречке.

«Для приготовления гречишного чая рекомендуют использовать воду температурой 90–95 градусов, затем дают настояться три-четыре минуты, а потом процеживают», — поделилась рецептом врач.

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Взято отсюда.

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