Газировку общим весом более 26 тонн не пропустили на границе Алтайского края

Партию напитков перевозили из Киргизии без обязательной маркировки
Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни не пропустили в Россию 26 тонн немаркированной газированной воды известных брендов, пишет “Толк” со ссылкой на сообщение пресс-службы Алтайской таможни.
Грузовик с товаром остановили в пункте пропуска “Веселоярск”. Партию напитков перевозили из Киргизии без обязательной маркировки. В результате товар задержали и передали в правоохранительные органы для проверки.
Отмечается, что обязательная маркировка сладкой газированной воды в стеклянной и полимерной упаковке начала действовать в России с декабря 2023 года.
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Взято отсюда