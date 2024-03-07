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Газировку общим весом более 26 тонн не пропустили на границе Алтайского края

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Газировку общим весом более 26 тонн не пропустили на границе Алтайского края

Партию напитков перевозили из Киргизии без обязательной маркировки

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни не пропустили в Россию 26 тонн немаркированной газированной воды известных брендов, пишет “Толк” со ссылкой на сообщение пресс-службы Алтайской таможни. 

Грузовик с товаром остановили в пункте пропуска “Веселоярск”. Партию напитков перевозили из Киргизии без обязательной маркировки. В результате товар задержали и передали в правоохранительные органы для проверки.

Отмечается, что обязательная маркировка сладкой газированной воды в стеклянной и полимерной упаковке начала действовать в России с декабря 2023 года.

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Взято отсюда

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