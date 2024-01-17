Amic.ru рассказывает о концертах, которые состоятся в Барнауле в ближайшее время

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Вторая половина зимы и весна традиционно – время концертов. В туры едут те, кто не стал этого делать осенью. Краевую столицу в начале 2024 года посетит много известных исполнителей. Зрители постарше смогут сходить на Ирину Круг, КняZz, “Мураками” или Олега Газманова, а молодежь – на концерты “просто Леры”, Vspak, XOLIDAYBOY или Lida. Также Барнаул посетят и несколько известных стендаперов. Amic.ru рассказывает о главных концертах Барнаула, которые состоятся до конца весны.

Хор Валаамского монастыря (23 января)

23 января в 19:00 в Театре музыкальной комедии выступит Хор Валаамского монастыря с новой концертной программой “Есенин”. На сцене прозвучат песни и романсы на стихи Сергея Есенина, церковные распевы, а также русская классическая и современная музыка. Билеты стоят от 1,4 до 2,8 тысячи рублей.

КняZz (10 февраля)

Андрей Князев и группа КняZz 10 февраля в 19:00 в Барнауле представят программу “Волшебная книга”, сыграют песни из нового альбома “Платим за Шута!”, а также много хитов группы. Билеты стоят от 3,5 до 4,5 тысячи рублей.

Ирина Круг (13 февраля)

Исполнительница шансона и жена Михаила Круга Ирина Круг выступит в Барнауле 13 февраля в 19:00 в ДК Моторостроителей. Билеты стоят от 2,8 до 6 тысяч рублей.

VAVAN (14 февраля)

Звезда сериала “Реальные пацаны” и музыкант Владимир Селиванов приедет в Барнаул выступать с концертом под псевдонимом VAVAN. Во дворце культуры “Мотор” он исполнит свои песни. Билеты стоят от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Мафик (15 февраля)

15 февраля в ресторане “Барнаул” в 20:00 споет шансонье Денис Мафик. Он исполнит свои лучше хиты. Билеты стоят от 1,2 до 2,2 тысячи рублей.

Екатерина Яшникова (16 февраля)

16 февраля в баре “Улисс” (ул. Шумакова, 23а) выступит певица и поэтесса Екатерина Яшникова, которая известна по песням “Я останусь одна”, “Вернуться” и другим трекам. На концерте в Барнауле она исполнит песни из альбома “Неприемлемо” и другие. Билеты стоят от тысячи до 1,4 тысячи рублей.

Диана Анкудинова (20 февраля)

20 февраля в 19:00 на сцене барнаульского Музыкального театра споет победительница проекта “Ты супер!” Диана Анкудинова. Билеты стоят от 1,8 до 3,6 тысячи рублей.

Андрей Атлас (22 февраля)

Резидент проекта StandUp на ТНТ, комик Андрей Атлас выступит со стендап-концертом “Две спальни” в ДК “Моторостроителей” 22 февраля в 19:00. Программа будет приурочена к 10-летнему юбилею стендап-проекта Атласа. Билеты стоят от 1,6 до 3,8 тысячи рублей.

ДиДюЛя (24 февраля)

Гитарист и композитор ДиДюЛя 24 февраля на сцене Театра драмы представит концертную программу “Уникальное инструментальное шоу”, в которую войдут новые композиции и лучшие хиты. Билеты стоят от 2,2 до 5 тысяч рублей.

“Воскресенье” (28 февраля)

28 февраля в 19:00 в барнаульском театре драмы им. Шукшина сыграет рок-группа “Воскресенье”. Она споет песни “Кто виноват?”, “Слепили бабу на морозе”, “Я привык бродить один”, “Солдат Вселенной” и другие. Билеты стоят от 1,8 до 4,8 тысячи рублей.

Мария Маркова (1 марта)

Стендап в Барнауле будет не только мужской, но и женский. Так, 1 марта в Барнауле в 19:00 в ДК Моторостроителей выступит участница передачи “Женский стендап” на ТНТ Мария Маркова. Билеты стоят от 1,4 до 3,4 тысячи рублей.

Нигатив (2 марта)

Рэпер Нигатив, бывший участник группы “Триада”, выступит в Барнауле в HAIRY LEMON PUB на ул. Лазурной, 13. Он исполнит треки “На руках”, “До дна”, “История одной болезни”, “Циник”, а также песни группы “Триада”. Билеты стоят от 1,2 тысячи рублей (на танцпол) до 2,5 тысячи рублей (за столики).

“Многоточие” (3 марта)

Рэп-группа “Многоточие” даст концерт в баре Lil Brazil 3 марта в 19:00. Он будет частью тура в честь 25-летия группы. Со сцены исполнители зачитают свои лучшие треки “Щемит в душе тоска”, “Жизнь и свобода”, “Скажи мне, брат”, “Синий дым”, “Что стоит” и другие. Билеты стоят от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

Nemiga (10 марта)

10 марта в 19:00 в клубе “Фараон” можно будет послушать романтический электропоп-дуэт Nemiga из Минска. Билеты стоят от 1,3 до 2,5 тысячи рублей.

DS Crew (15 марта)

15 марта в 19:00 в ДК Моторостроителей выступит танцевальный коллектив из Перми DS Crew, который был победителем танцевального шоу-проекта “Новые танцы на ТНТ”. Они представят сольную программу. Чтобы посмотреть на выступление, нужно заплатить от 2 до 5 тысяч рублей за билет.

“Полматери” (22 марта)

Молодежная рок-группа “Полматери” исполнит свои песни в барнаульском баре Lil Brazil 22 марта в 18:00. Билеты стоят от 1,3 тысячи до 2,8 тысячи рублей.

Олег Газманов (28 марта)

Олег Газманов тоже посетит Барнаул с концертом. Он споет свои песни 28 марта в 19:00 на сцене ДК Моторостроителей. Концерт будет называться “55 лет на сцене!”. Билеты стоят от 2,1 до 4,8 тысячи рублей.

“Мураками” (31 марта)

Группа “Мураками” 31 марта приедет в Барнаул в рамках юбилейного тура в честь 20-летия группы. В 19:00 в Hairy Lemon Pub “Мураками” исполнят новые песни и старую программу. За билеты придется отдать от 1,8 до 3 тысяч рублей.

Олена Уутай (8 апреля)

Этномузыкант и виртуоз игры на варгане Олена Уутай выступит на сцене ДК Барнаула 8 апреля в 19:00. Она сыграет программу “Магия Севера”. Цена на билеты – от 500 до 2 тысяч рублей.

“Горшенев” (17 апреля)

Алексей Горшенев, брат основателя группы “Король и Шут” со своим коллективом “Горшенев” выступит на сцене барнаульского ДК Моторостроителей 17 апреля в 19:00. Он исполнит песни “Короля и Шута”. Билеты стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Андрей Бебуришвили (18 апреля)

Еще один стендапер, который посетит Барнаул весной, – комик Андрей Бебуришвили. Он выступит с программой “Новое и лучшее” в ДК Моторостроителей в 19:00. Билеты стоят от тысячи до 3,7 тысячи рублей.

White Gallows (21 апреля)

Хип-хоп исполнитель White Gallows приедет в Барнаул 21 апреля и сыграет в клубе “Опера”. Билеты стоят от 1,4 до 3 тысяч рублей.

XOLIDAYBOY (25 апреля)

Тиктокер и певец Xolidayboy посетит Барнаул 25 апреля. Он споет свои песни в “Титов-Арене” в 20:00. Билеты стоят от 2 до 4 тысяч рублей.

Vspak (28 апреля)

Рэп-исполнитель Vspak приедет в Барнаул в рамках тура “Чацкий Саша”. Он исполнит свои хиты и будет читать стихи из нового сборника. За входной билет нужно будет заплатить тысячу рублей. Билеты категории Meet & Greet стоят полторы тысячи рублей.

Neverlove (15 мая)

Яркие глэмеры российской металл-сцены, группа Neverlove исполнит свои песни в барнаульском баре Art’A Pub 15 мая в 19:00. Билеты стоят тысячу рублей.

Просто Лера (17 мая)

В Hairy Lemon Pub выступит и минская певица “просто Лера”, известная по песне “Лютики” и другим хитам. Билеты стоят от 1600 до 3 тысяч рублей. Она сыграет треки из альбома “Проспись” и другие.

ChipaChip (19 мая)

Рэпер ChipaChip зачитает свои треки в барнаульском Hairy Lemon Pub 19 мая. На концерте прозвучат песни ChipaChip “Рофл”, “В городе нет солнца”, “Это рэп все”. За билет нужно отдать 1,5 тысячи рублей.

Lida (22 мая)

Поп-рейв исполнитель Lida приедет в Барнаул в рамках “Бомж тура” 22 мая и исполнит свои песни в баре “Опера”. Билеты стоят от 1,2 до 2,5 тысячи рублей.

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