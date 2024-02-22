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ГД рассматривает проект о спецусловиях для получения образования инвалидами

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ГД рассматривает проект о спецусловиях для получения образования инвалидами

Кроме того, в сфере образования предлагают ввести термин “нарушение интеллекта” вместо термина “умственно отсталый”

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Кроме того, предлагается заменить в сфере образования термин “умственно отсталый” на термин “нарушение интеллекта”, сообщает ТАСС.

Термин “умственно отсталый” является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и “заведомо ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации”, указано в пояснении к проекту. Законопроект также предполагает защиту персональных данных в части неразглашения медицинского диагноза третьим лицам.

Указанный термин определяет учащихся с точки зрения наличия у них нарушений интеллекта (познавательной деятельности). Подобные нарушения препятствуют освоению образовательной программы наравне со сверстниками, отмечается в пояснительной записке.

Документ содержит предложение обязать на федеральном уровне образовательные учреждения создавать специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Также законопроектом предлагается закрепить конкретные специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, которые будут обязаны соблюдать педагогические работники. Под специальными условиями в данном контексте понимают реализацию адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания с учетом особенности психофизического развития и состояние здоровья обучающихся.

“В целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического или психического развития, отклонения в поведении, законопроект предусматривает обязательность создания на базе центров психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогических комиссий”, – уточнили инициаторы в пояснительной записке. 

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