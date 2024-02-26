«Где Бог – там и Победа»: защитников Отечества в Барнауле поздравили на разных языках

В Доме народов Алтайского края прошла концертная программа «Защитников Родины славим!». В концерте участвовали творческие коллективы национально-культурных объединений региона в жанрах народной и авторской песни, танца, декламации, инструментальной музыки.

С номерами о Родине, мужестве, воинской славе выступили кумандинская фольклорная группа «Одычак», вокально-хореографический ансамбль «Арцах» Союза армян Алтайского края, татарские коллективы — фольклорный ансамбль «Сандугач» и ансамбль «Дуслар», коллектив «Нур Алтай» Центра казахского языка и культуры АлтГПУ, вокальный ансамбль Sonnenschein и фольклорная студия «Жили-были» Дома народов Алтайского края», Ванда Ярмолинская («Дом Польский»), Лилия Белис («Общество литовской культуры»), Людмила Сухарева («Белорусское землячество на Алтае»), а также фольклорные коллективы, ансамбли казачьей песни и исполнители из городов и районов края.

Почетным гостем праздника стал участник СВО Владислав Лапердин.

Игорь Федоров, начальник департамента Администрации и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти:

«День защитника Отечества символизирует собой единение народа, армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отечества и всех народов нашей многонациональной Родины, вставших единым фронтом на защиту своего Отечества. Но еще одним условием победы над внешним и внутренним врагом является укрепление единства российской нации, поэтому одним из приоритетных направлений нашей работы стало укрепление межнационального согласия, гражданского единства народов, проживающих в Алтайском крае, сохранение и поддержка их этнокультурного и языкового многообразия».

Митрополит Барнаульский и Алтайский владыка Сергий:

«Где Бог – там и Победа, говорил наш великий полководец Александр Васильевич Суворов. Это действительно важно для всех нас во все времена. Наши предки, мы и наши потомки будем защищать Отечество под этим девизом».

Фото: Дом народов Алтайского края

Открыл концертную программу Русский народный хор Алтайского государственного института культуры с песней «Сыны России». Глубоко тронули зрителей патриотические песни в исполнении детских коллективов и юных солистов. Особенно горячо и искренне звучали стихи и песни в исполнении авторов: стихотворение «Мой дед погиб под Гомелем» Людмилы Сухаревой, песни Юрия Чернышова «Армейские года» и Людмилы Смолянниковой «Донбасс за нами». Стихи и песни звучали на разных языках, но были близки и понятны каждому.

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Взято отсюда.

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