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“Где границы?”: Эрдоган взялся за карту Израиля

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при обращении к ООН взялся за географическую карту. “Лично мне самому интересны границы Израиля”, – начал президент. Пишет Царьград.

Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к ООН заявил, что Израиль постепенно оккупировал палестинские территории, при этом игнорируя осуждение со стороны ООН.

Как изменилась территория этой страны в 1947, 1949 и в 1967 годах и каковы границы Израиля сегодня? В 1947 году территории Израиля почти не было видно на карте мира. Почти вся эта зона была занята Палестиной. В 1947-м был принят план по разделу Палестины. Площадь Палестины начала уменьшаться, а Израиля – увеличиваться. То же самое происходит в 1949 и 1967 годах, – говорит Эрдоган, наглядно демонстрируя географическую карту.

В своём выступлении он осудил Израиль и упрекнул его в попытке захватить остатки Палестины. А напоследок Эрдоган задал каверзный вопрос:

Многочисленные резолюции СБ ООН с осуждением Тель-Авива игнорируются. Если так, то зачем вообще нужны решения всемирной организации?

Фото: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

горняк

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