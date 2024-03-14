Предварительные рендеры будущего парка "300-летия Барнаула" Фото: Фото предоставлены Андреем Атаджановым
Всего в период с 15 по 17 марта в краевой столице будет работать 10 площадок для голосования горожан в очном формате
Жители Барнаула имеют возможность принять участие в очном голосовании за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2025 году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Когда и где оно пройдет – в материале “Толка”.
1
Когда в Барнауле состоится очное голосование за объекты благоустройства?
Возможность принять участие в выборе территорий для благоустройства на 2025 год в очном формате у жителей Барнаула появится в период с 15 по 17 марта.
В эти даты в городе будут работать пункты для голосования, где будут находиться волонтеры. Они будут рассказывать горожанам о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.
2
По каким адресам можно будет проголосовать?
Пунктов для очного голосования за объекты благоустройства будет десять. Они расположены по следующим адресам:
- улица Аванесова, 134;
- улица Папанинцев, 115;
- улица Молодежная, 51;
- улица Георгия Исакова, 138;
- улица Георгия Исакова, 206;
- улица Взлетная, 85;
- улица Солнечная Поляна, 51;
- улица Юрина, 196;
- улица Профинтерна, 32а;
- улица Петра Сухова, 11.
Также с адресами можно ознакомиться на сайте национальныепроекты.рф.
3
Кто может принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании сможет любой барнаулец, достигший 14-летнего возраста.
4
Сколько территорий включены в список голосования на благоустройство в 2025 году?
В текущем году в список для голосования вошло 37 общественных пространств, в том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень был добавлен новый объект – территория за торговым центром “Европа” (ул. Шумакова, 9).
5
А как выглядит полный список общественных пространств, выставленных на голосование?
В перечень вошли следующие территории.
Индустриальный район:
- Площадь Маршала Жукова;
- Аллея “Малахитовая”(улица 50 лет СССР, 27а);
- Сквер, расположенный по улице 50 лет СССР, 29;
- Сквер “40-летия Победы” (улица Георгиева, 32);
- Аллея по улице Георгиева (от Павловского тракта до улицы Энтузиастов);
- Сквер “Победы” (улица Новосибирская, 16в);
- Сиреневый бульвар;
- Аллея “Радужная” (по Малому Павловскому тракту, от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев);
- Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4;
- Сквер “Кристал” (улица Малахова, 177е);
- Сквер по улице Шумакова, 17а;
- Зеленая зона по улице Малахова, 113;
- Зеленая зона по улице Малахова, 116;
- Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова;
- Территория, по адресу улица Шумакова, 9.
Ленинский район:
- Бульвар Медиков (улица Юрина, 166а);
- Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна);
- Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова);
- Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова);
- Зеленая зона по улице Юрина (от дома № 48 по улице Островского до дома № 291 по улице Юрина);
- Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова;
- Площадь Народная.
Октябрьский район:
- Зеленая зона по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова);
- Зеленая зона между домами №17, 19 по улице Германа Титова;
- Обской бульвар;
- Зеленая зона по улице Молодежной, 5;
- Сквер “Ротонда” (проспект Комсомольскому, 73);
- Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
- Зеленый сквер (за площадью Октября).
Центральный район:
- Сквер по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина);
- Демидовская площадь;
- Сквер Пушкина;
- Зеленая зона между домами №55а, 67 по проспекту Красноармейскому.
Железнодорожный район:
- Проезд Полюсный (от переулка Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;
- Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М.Шукшина);
- Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей;
- Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева.
6
А за что еще смогут проголосовать барнаульцы?
В ходе очного голосования жители также смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Как сообщалось ранее, эта территория победила в голосовании прошлого года.
Барнаульцам на выбор представят два эскизных проекта. В основу первого заложено продолжение благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской, а в основе второго – обустройство велобеговой дорожки.
7
А что известно про онлайн-голосование за объекты благоустройства?
Отметим, что решить, какой объект будет благоустроен в Барнауле в 2025 году по нацпроекту, горожане смогут и в рамках онлайн-голосования. Эта процедура будет организована позже. Ее проведение запланировано на вторую половину марта – апрель.
Взято отсюда