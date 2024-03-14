Предварительные рендеры будущего парка "300-летия Барнаула" Фото: Фото предоставлены Андреем Атаджановым

Всего в период с 15 по 17 марта в краевой столице будет работать 10 площадок для голосования горожан в очном формате

Жители Барнаула имеют возможность принять участие в очном голосовании за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2025 году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Когда и где оно пройдет – в материале “Толка”.

1

Когда в Барнауле состоится очное голосование за объекты благоустройства?

Возможность принять участие в выборе территорий для благоустройства на 2025 год в очном формате у жителей Барнаула появится в период с 15 по 17 марта.

В эти даты в городе будут работать пункты для голосования, где будут находиться волонтеры. Они будут рассказывать горожанам о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.

2

По каким адресам можно будет проголосовать?

Пунктов для очного голосования за объекты благоустройства будет десять. Они расположены по следующим адресам:

улица Аванесова, 134;

улица Папанинцев, 115;

улица Молодежная, 51;

улица Георгия Исакова, 138;

улица Георгия Исакова, 206;

улица Взлетная, 85;

улица Солнечная Поляна, 51;

улица Юрина, 196;

улица Профинтерна, 32а;

улица Петра Сухова, 11.

Также с адресами можно ознакомиться на сайте национальныепроекты.рф.

3

Кто может принять участие в голосовании?

Принять участие в голосовании сможет любой барнаулец, достигший 14-летнего возраста.

4

Сколько территорий включены в список голосования на благоустройство в 2025 году?

В текущем году в список для голосования вошло 37 общественных пространств, в том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень был добавлен новый объект – территория за торговым центром “Европа” (ул. Шумакова, 9).

5

А как выглядит полный список общественных пространств, выставленных на голосование?

В перечень вошли следующие территории.

Индустриальный район:

Площадь Маршала Жукова;

Аллея “Малахитовая”(улица 50 лет СССР, 27а);

Сквер, расположенный по улице 50 лет СССР, 29;

Сквер “40-летия Победы” (улица Георгиева, 32);

Аллея по улице Георгиева (от Павловского тракта до улицы Энтузиастов);

Сквер “Победы” (улица Новосибирская, 16в);

Сиреневый бульвар;

Аллея “Радужная” (по Малому Павловскому тракту, от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев);

Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4;

Сквер “Кристал” (улица Малахова, 177е);

Сквер по улице Шумакова, 17а;

Зеленая зона по улице Малахова, 113;

Зеленая зона по улице Малахова, 116;

Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова;

Территория, по адресу улица Шумакова, 9.

Ленинский район:

Бульвар Медиков (улица Юрина, 166а);

Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна);

Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова);

Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова);

Зеленая зона по улице Юрина (от дома № 48 по улице Островского до дома № 291 по улице Юрина);

Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова;

Площадь Народная.

Октябрьский район:

Зеленая зона по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова);

Зеленая зона между домами №17, 19 по улице Германа Титова;

Обской бульвар;

Зеленая зона по улице Молодежной, 5;

Сквер “Ротонда” (проспект Комсомольскому, 73);

Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;

Зеленый сквер (за площадью Октября).

Центральный район:

Сквер по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина);

Демидовская площадь;

Сквер Пушкина;

Зеленая зона между домами №55а, 67 по проспекту Красноармейскому.

Железнодорожный район:

Проезд Полюсный (от переулка Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;

Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М.Шукшина);

Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей;

Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева.

6

А за что еще смогут проголосовать барнаульцы?

В ходе очного голосования жители также смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Как сообщалось ранее, эта территория победила в голосовании прошлого года.

Барнаульцам на выбор представят два эскизных проекта. В основу первого заложено продолжение благоустройства пешеходных дорожек, в том числе ведущих из центра парка к улицам Островского и Ленинградской, а в основе второго – обустройство велобеговой дорожки.

7

А что известно про онлайн-голосование за объекты благоустройства?

Отметим, что решить, какой объект будет благоустроен в Барнауле в 2025 году по нацпроекту, горожане смогут и в рамках онлайн-голосования. Эта процедура будет организована позже. Ее проведение запланировано на вторую половину марта – апрель.

Взято отсюда