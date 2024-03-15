Где и когда в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Решать горожанам, какой уголок Барнаула приведут в порядок в 2025 году

Предварительный проект парка имени Ленина в Барнауле / Фото: barnaul.org

Барнаульцы смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”.

Отметим, Алтайский край и его столица принимают участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства уже в четвертый раз.

С 15 по 17 марта в Барнауле будут работать специальные пункты для голосования, куда можно прийти и лично сделать свой выбор. А волонтеры на местах расскажут о каждой территории, которые есть в списке, и помогут проголосовать за понравившийся объект.

Всего в списке 37 общественных территорий. В том числе территория за торговым центром “Европа” (ул. Шумакова, 9). Она была добавлена после обращения инициативной группы жителей.

Принять участие в этом голосовании смогут даже подростки в возрасте от 14 лет, получившие паспорт. Их голос важен, так как им жить и расти в нашем городе.

Подробнее, как и где можно прийти и проголосовать за любимый уголок города, смотрите в нашей инфографике.

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