Где и когда в Барнауле пройдут последние сентябрьские продовольственные ярмарки
Продовольственная ярмарка Фото: barnaul.org
Продовольственные ярмарки выходного дня состоятся в субботу, 30 сентября, на территории всех пяти районов краевой столицы
Жителей Барнаула приглашают на традиционные продовольственные ярмарки, которые пройдут в ближайшую субботу, 30 сентября. Где будет работать торговые площадки – в материале “Толка”.
1
По каким адресам состоятся продовольственные ярмарки?
Ярмарочные площадки будут работать по следующим адресам:
Железнодорожный район:
– сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодежная-Красноармейский).
Индустриальный район:
– микрорайон Новосиликатный (улица Новосибирская, 16в).
Ленинский район:
– поселок Научный городок (Научный городок, 31).
Октябрьский район:
– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).
Центральный район:
– село Лебяжье (улица Центральная, 65а);
– микрорайон Затон (улица Водников, 11).
2
В какое время будут работать ярморочные площадки?
Время проведения ярмарок – традиционно. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00.
3
Какие продукты будут представлены на ярмарках?
Как обычно, в продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, говядина и свинина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи и т.д.
Подавляющее большинство участников ярмарок – это местные товаропроизводители из Барнаула, Рубцовска, Заринска, Первомайского, Шипуновского, Павловского, Тальменского, Троицкого, Ребрихинского, Краснощековского и других районов Алтайского края.