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Где и когда в Барнауле пройдут последние сентябрьские продовольственные ярмарки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Продовольственная ярмарка Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки выходного дня состоятся в субботу, 30 сентября, на территории всех пяти районов краевой столицы

Жителей Барнаула приглашают на традиционные продовольственные ярмарки, которые пройдут в ближайшую субботу, 30 сентября. Где будет работать торговые площадки – в материале “Толка”.

1

По каким адресам состоятся продовольственные ярмарки?

Ярмарочные площадки будут работать по следующим адресам:

Железнодорожный район:

– сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодежная-Красноармейский).

Индустриальный район:

– микрорайон Новосиликатный (улица Новосибирская, 16в).

Ленинский район:

– поселок Научный городок (Научный городок, 31).

Октябрьский район:

– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).

Центральный район:

– село Лебяжье (улица Центральная, 65а);

– микрорайон Затон (улица Водников, 11).

2

В какое время будут работать ярморочные площадки?

Время проведения ярмарок – традиционно. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00.

3

Какие продукты будут представлены на ярмарках?

Как обычно, в продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, говядина и свинина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи и т.д.

Подавляющее большинство участников ярмарок – это местные товаропроизводители из Барнаула, Рубцовска, Заринска, Первомайского, Шипуновского, Павловского, Тальменского, Троицкого, Ребрихинского, Краснощековского и других районов Алтайского края.

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