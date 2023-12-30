Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

В канун наступающего года Дракона алтайский биолог рассказала, откуда взялись драконы, можно ли встретить их в жизни и стоит ли дарить на Новый год.

Миф или реальность?

Драконы – мифические существа, которые встречаются во многих сказаниях разных народов. Но этот миф имеет вполне научное обоснование.

«Все мы знаем науку палеонтологию — науку о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в ее начале (примерно 11 700 лет назад). Палеонтологи изучают окаменелости давно вымерших животных. И наука это довольно молодая – ей всего несколько сотен лет. Но ведь люди и раньше находили останки доисторических организмов, но вот объяснить, кому принадлежали гигантские черепа, зубы и фрагменты скелетов не могли. Поэтому считали, что это – останки драконов», – говорит кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко.

А вот историк и фольклорист Адриенна Майор уверена, что изображения драконов по всему миру основаны на преувеличенных описаниях и ныне живущих крупных рептилий. К примеру, игуан или крокодилов.

Драконы живут среди нас

Действительно, драконы живут среди нас прямо сейчас. Например, дракон острова Комодо. Это огромный комодский варан, обитающая в Юго-Восточной Азии. Длина ее тела может достигать трех метров, вес – 130 кг, а удар хвоста способен сбить с ног лошадь.

«Еще одна удивительная ящерица – летучий дракон. Он тоже живет в Юго-Восточной Азии в кронах деревьев, практически не спускаясь на землю. По бокам его тела имеются складки, внутри которых находятся ложные ребра. Они работают по типу зонтика. Ящерица использует эти «крылья» при возникновении опасности – с их помощью она может планировать на расстояние до 20 метров, а хвост помогает ей «рулить», — отмечает Татьяна Антоненко.

Встретить дракона можно и под водой. В тропиках обитают удивительные морские коньки-тряпичники, которых называют лиственными или травяными морскими драконами. Они имеют необычные отростки, имитирующие водоросли, которые служат им для маскировки.

Кстати, среди динозавров тоже был свой дракон – дракорекс. Он имел толстый плоский череп, покрытый многочисленными наростами.

Упоминание мифического существа встречается и в названиях растений. Например, драконово дерево. Свое название оно получило благодаря смоле, которая, окисляясь, приобретает кроваво-красный цвет. Или еще одно известное всем растение – драконий фрукт, или питахайя (питайя). На самом деле это – плод кактуса.

«В нашей полосе тоже встречается растение, в латинском названии которого встречается дракон — Artemísia dracúnculus. Это эстрагон, или тархун, или драконья трава, драконова полынь. Именно его вкус имеет лимонад с одноименным названием», — рассказывает биолог.

Живой подарок

Некоторые решат, что если ящерицы — близкие родственники дракона, то будет неплохо подарить их в качестве символа наступающего года Дракона.

Однако Татьяна Антоненко уверена, что прежде, чем подарить живое животное, нужно согласовать это с тем, кому вы будете дарить. Человек может быть к этому просто не готов.

«Не всем подойдет специфика кормления этих животных – им необходим живой корм. Например, у меня дома живет эублефар – неприхотливая ящерица, за которой легко ухаживать. Но кормим мы его живыми тараканами, два-три в неделю. Если вы не готовы брать их в руки, и тем более разводить, то приобретать ящерицу не стоит», -отметила биолог.

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Взято отсюда.

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