реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Где на Алтае установят новые видеокамеры на дорогах и сколько на них потратят денег

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Всего на дорогах региона установлено 190 комплексов

Где на Алтае установят новые видеокамеры на дорогах и сколько на них потратят денег

Фото: камеры фотовидеофиксации нарушений / Минтранс Алтайского края

На дорогах Алтайского края в 2023 году установили 52 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений. На эти цели выделили около 150 миллионов рублей. Часть средств – на установку 40 камер – выделили из краевого бюджета. Рассказываем, где в 2024 году установят новые камеры и сколько денег на это потратят.

Где на федеральных трассах появятся камеры?

Как сообщает Министерство транспорта региона, наибольшее число дополнительных камер фотовидеофиксации установлено на дороге Р-256 “Чуйский тракт”: 19 – по самой трассе и еще несколько – вблизи Барнаула и на объездной дороге в Бийске.

Появится оборудование и на другой федеральной трассе – А-321, которая соединяет Барнаул с Казахстаном. Там установят девять пунктов фиксации нарушений. Камеры теперь есть на Павловском тракте в районе Авиатора и за ним в сторону Павловска, а также на объездной дороге, которая идет в обход районного центра. Еще несколько комплексов расположены около сел Рогозиха, Паново, в Романовском, Родинском районах и на одной из улиц Кулунды, по которой проходит федеральная трасса.

Появится 10 новых комплексов и на федеральной трассе А-322, соединяющей Рубцовск с Барнаулом. Нарушения будут фиксировать в поселках Бельмесево и Калистратиха. В Алейском районе вблизи дачного поселка Солнечного дополнительно заработают еще две камеры, а также недалеко от села Урюпино. В Рубцовском районе скоростной рубеж сделают на Веселоярском тракте и в самом населенном пункте.

И когда начнут работать эти камеры?

Сейчас завершается их настройка и в ближайшее время камеры начнут работать. Указанные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезды на полосу встречного движения, а также нарушения правил пользования ремнями безопасности.

А как узнать конкретно, где установят камеры?

Это очень легко. Посмотреть карту с комплексами фиксации нарушений можно в специальном разделе на сайте ГИБДД. Также информация о дислокации комплексов, маршрутах патрулирования мобильными комплексами размещена в открытом доступе на интернет-портале “Алтайавтодора” в разделе “Автомобилистам”.

Всего на дорогах Алтайского края в настоящее время установлено 190 комплексов фиксации нарушений.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
В США оценили риски для доллара в случае конфискации активов России

В США оценили риски для доллара в случае конфискации активов России

Йеллен назвала маловероятными риски для доллара в случае конфискации активов…

Узнать больше
Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

Посол России в ФРГ Нечаев: Россия справится со всем поставленным…

Узнать больше
В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

МИД: угрозы о захвате Сувалкского коридора нужны НАТО для вооружения…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp