Где на Алтае установят новые видеокамеры на дорогах и сколько на них потратят денег

Всего на дорогах региона установлено 190 комплексов

Фото: камеры фотовидеофиксации нарушений / Минтранс Алтайского края

На дорогах Алтайского края в 2023 году установили 52 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений. На эти цели выделили около 150 миллионов рублей. Часть средств – на установку 40 камер – выделили из краевого бюджета. Рассказываем, где в 2024 году установят новые камеры и сколько денег на это потратят.

Где на федеральных трассах появятся камеры?

Как сообщает Министерство транспорта региона, наибольшее число дополнительных камер фотовидеофиксации установлено на дороге Р-256 “Чуйский тракт”: 19 – по самой трассе и еще несколько – вблизи Барнаула и на объездной дороге в Бийске.

Появится оборудование и на другой федеральной трассе – А-321, которая соединяет Барнаул с Казахстаном. Там установят девять пунктов фиксации нарушений. Камеры теперь есть на Павловском тракте в районе Авиатора и за ним в сторону Павловска, а также на объездной дороге, которая идет в обход районного центра. Еще несколько комплексов расположены около сел Рогозиха, Паново, в Романовском, Родинском районах и на одной из улиц Кулунды, по которой проходит федеральная трасса.

Появится 10 новых комплексов и на федеральной трассе А-322, соединяющей Рубцовск с Барнаулом. Нарушения будут фиксировать в поселках Бельмесево и Калистратиха. В Алейском районе вблизи дачного поселка Солнечного дополнительно заработают еще две камеры, а также недалеко от села Урюпино. В Рубцовском районе скоростной рубеж сделают на Веселоярском тракте и в самом населенном пункте.

И когда начнут работать эти камеры?

Сейчас завершается их настройка и в ближайшее время камеры начнут работать. Указанные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезды на полосу встречного движения, а также нарушения правил пользования ремнями безопасности.

А как узнать конкретно, где установят камеры?

Это очень легко. Посмотреть карту с комплексами фиксации нарушений можно в специальном разделе на сайте ГИБДД. Также информация о дислокации комплексов, маршрутах патрулирования мобильными комплексами размещена в открытом доступе на интернет-портале “Алтайавтодора” в разделе “Автомобилистам”.

Всего на дорогах Алтайского края в настоящее время установлено 190 комплексов фиксации нарушений.

горняк



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