Городские храмы открыты до 19 часов

Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. Набирать святую воду можно в храмах города до 19 часов.

Адреса:

Покровский кафедральный собор, улица Никитина, 137;

Александро-Невский собор, улица Антона Петрова, 221;

Свято-Никольская церковь, проспект Ленина, 36;

Знаменский храм, улица Большая Олонская, 24;

Иоанно-Богословская церковь, улица Шумакова, 25а;

храм Святого Димитрия Ростовского, площадь Спартака, 10;

церковь Иверской иконы Божией Матери при Епархиальном управлении, переулок Ядринцева, 66;

храм Иоанна Предтечи, улица Мамонтова, 18;

храм Антония Киево-Печерского, проспект Ленина, 149а, к. 2.

В краевой столице праздник отметят крестным ходом. Верующие пойдут от Знаменского собора до площади Баварина. У Речного вокзала митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проведет освящение воды. Потом горожане окунутся в купели.

Полный список купелей по всему региону NGS22.RU уже публиковал.

Взято Источник

19.01.2024