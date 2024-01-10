Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Где находится Эквадор, охваченный беспорядками, и что там происходит

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Эквадор – южноамериканское государство на экваторе. 9 января мир содрогнулся от тяжелых новостей из Эквадора, где захватывают заложников и устраивают массовые беспорядки

Волны беспорядков и насилия захлестнули Эквадор 9 января.

Где Эквадор

Эквадор – страна в Южной Америке на побережье Тихого океана, территорию которой пересекает экватор.

Где находится Эквадор, охваченный беспорядками, и что там происходит

Эквадор Фото: Скрин с сервиса Google.Карты

Что происходит в Эквадоре

В Эквадоре официально введено чрезвычайное положение и режим внутреннего вооруженного конфликта, передают “Известия”. Вооруженные боевики берут в заложники местных жителей и устраивают беспорядки на улицах городов.

По данным Telegram-канала Shot, массовые беспорядки начались после побега лидеров влиятельных группировок. Президент Эквадора включил в список террористических организаций 22 ОПГ и приказал военным нейтрализовать их.

На фоне беспорядков вооруженные люди ворвались в студию телеканала NC Televisión в городе Гуаякиль и захватили в заложники ведущих. На улицах начала появляться военная техника.

В беспорядках гибнут люди. Уже больше десятка жертв, включая сотрудников полиции, сообщает РИА Новости.

36-летний Даниэль Нобоа был избран президентом Эквадора в октябре 2023 года на волне предвыборных обещаний борьбы с разгулом преступности, напоминает “Интерфакс”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix