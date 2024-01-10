Эквадор – южноамериканское государство на экваторе. 9 января мир содрогнулся от тяжелых новостей из Эквадора, где захватывают заложников и устраивают массовые беспорядки

Волны беспорядков и насилия захлестнули Эквадор 9 января.

Где Эквадор

Эквадор – страна в Южной Америке на побережье Тихого океана, территорию которой пересекает экватор.

Эквадор Фото: Скрин с сервиса Google.Карты

Что происходит в Эквадоре

В Эквадоре официально введено чрезвычайное положение и режим внутреннего вооруженного конфликта, передают “Известия”. Вооруженные боевики берут в заложники местных жителей и устраивают беспорядки на улицах городов.

По данным Telegram-канала Shot, массовые беспорядки начались после побега лидеров влиятельных группировок. Президент Эквадора включил в список террористических организаций 22 ОПГ и приказал военным нейтрализовать их.

На фоне беспорядков вооруженные люди ворвались в студию телеканала NC Televisión в городе Гуаякиль и захватили в заложники ведущих. На улицах начала появляться военная техника.

В беспорядках гибнут люди. Уже больше десятка жертв, включая сотрудников полиции, сообщает РИА Новости.

36-летний Даниэль Нобоа был избран президентом Эквадора в октябре 2023 года на волне предвыборных обещаний борьбы с разгулом преступности, напоминает “Интерфакс”.

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