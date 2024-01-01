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Где находятся ледяные горки в Барнауле и почему их так мало?

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Amic.ru рассказывает, где находятся ледяные горки в Барнауле

Где находятся ледяные горки в Барнауле и почему их так мало?

Горки / Фото: amic.ru

Многие барнаульцы, у которых есть дети, в новогодние праздники водят своих чад на катки или на горки. Катков в этом году будет довольно много, а вот горок маловато. Amic.ru рассказывает, где дети смогут прокатиться на “ледянке” на январских каникулах.

Горки в снежных городках

Горки есть в трех новогодних городках. Две каркасные горки будут на площади Мира. Габариты у них такие: длина каркаса – 4 м, ширина – 1,3 м, высота – 1,7 м, высота платформы – 1 м. Лестница с деревянными ступенями и перилами – пологая, скат зимний заливной – 2300 мм, ширина ската – 930 мм.

На ул. Мало-Тобольской построят две маленькие детские горки из дерева. Скат сделают из ледяных блоков.

В парке “Центральный” дети от 3 до 7 лет смогут покататься с деревянной горки с ледовым покрытием (ее высота 1,2 м).

Мини-горка для самых маленьких есть и в “Зимнем городке” торгового центра “Галактика”.

Где еще есть горки?

Покататься с естественного склона можно на “Авальмане” – там оборудовали пять трасс для катания на “ватрушках”. Если брать тюбинг с собой, он должен быть круглым, без направляющих.

Еще прокатиться можно будет на озере Варежка в поселке Южном. Здесь также будет горка для катания на тюбингах.

Почему горок так мало?

Потому что сейчас существуют строгие правила к горкам, соблюдать которые трудно.

“Горки высотой больше трех метров имеют статус аттракционов, которые требуют сертификации и определенных условий эксплуатации, в том числе наличия выпускающего и принимающего операторов. Поэтому такие горки будут платными. А горки-малютки для детей младшего возраста – бесплатными. Сказать, будут ли управляющие компании возводить горки, я не могу, поскольку данные сооружения не только требуют специального ухода, но и влекут ответственность за эксплуатацию”, – передает пресс-служба мэрии слова председателя комитета по культуре города Барнаула Валерия Паршкова.

Можно ли самому построить горку во дворах Барнаула?

Да, но нужно соблюсти все правила. Прочитать об этом можно здесь.

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