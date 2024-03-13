Где найти документы на недвижимость, которые забыли забрать в МФЦ

Получая услуги в сфере учета и регистрации недвижимости, жители Алтайского края не всегда забирают итоговые документы. По истечению установленного срока невостребованные документы попадают в архив. Эксперты Роскадастра по Алтайскому краю рассказали о способах получения забытых документов и напоминают о сокращении сроков их хранения.

Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, выдача подтверждающих документов по итогам оказания учетно-регистрационных услуг в большинстве случаев проводятся через Многофункциональные центры Алтайского края (МФЦ). Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в офисе МФЦ не более 45 календарных дней. Если по каким-то причинам владелец не явится за ними, документы будут переданы в архив Роскадастра по Алтайскому краю.

«В настоящее время в нашем архиве находится почти 200 тыс. пакетов документов. В 2022 году приказом Росреестра был изменен порядок хранения таких документов. Теперь невостребованные документы хранятся в Роскадастре в течение 10 лет с момента осуществления учетных и (или) регистрационных действий. Подлинные экземпляры аннулированных документарных закладных хранятся в архиве 3 года с момента погашения регистрационной записи об ипотеке. По истечению указанных периодов невостребованные документы подлежат уничтожению», — сообщила заместитель директора Роскадастра по Алтайскому краю Ольга Мазурова.

Получить «забытые» документы из архива можно:

– в офисе Роскадастра по Алтайскому краю по месту хранения документов (в день обращения);

– в территориальном или межрайонном отделе Роскадастра по Алтайскому краю, независимо от места хранения документов (срок выдачи невостребованных документов определяется с учётом пересылки почтой).

В обоих случаях данная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Кроме того, можно воспользоваться услугой курьерской доставки. Услуга платная, но для льготных категорий граждан действуют исключения — ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп предоставляется бесплатно (если они получают документы на принадлежащие им объекты).

«Достаточно часто возникают случаи, когда документы на недвижимость могут срочно понадобиться. Например, требуется предоставить их в банк для оформления кредита, составления договора или оформления сделки, подтверждения перехода прав, при обращении в налоговые органы. Поэтому каждому следует хранить такие документы у себя дома», — уточняет Ольга Мазурова.

Узнать достоверную информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно по телефону 8(3852)55-76-59 (автоинформатор) или обратившись в офисы Роскадастра по Алтайскому краю.

Материал подготовлен филиалом ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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