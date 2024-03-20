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Где найти промышленные товары и услуги по доступным ценам?

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На портале “Проминдекс” публикуют только проверенные компании с подтвержденными реквизитами и контактами

Где найти промышленные товары и услуги по доступным ценам?

Промышленный склад. Планшет. Заказ товара / Фото: zinkevych / freepik.com

С необходимостью поиска надежного поставщика промышленной продукции сталкиваются многие компании. В России, которая уже несколько лет активно развивает импортозамещение, есть большое количество производителей. Рассказываем, как среди них найти одного или несколько, наиболее подходящих именно вашему бизнесу.

“Проминдекс” – площадка, где встречаются поставщики и заказчики

Портал “Проминдекс” создан специально для бизнеса. Здесь аккумулированы десятки тысяч объявлений от поставщиков и заявок от потенциальных заказчиков. Ежедневно размещают тысячи свежих предложений.

А также представлены организации, занимающиеся реализацией товаров или предоставлением услуг в следующих категориях:

  • аренда спецтехники (любые виды);
  • компьютеры и ИТ-сфера (компьютеры, оргтехника, связь и коммуникации);
  • материалы (в том числе редкие);
  • металл, металлопрокат (любые виды);
  • недвижимость (аренда, продажа, риелторские услуги);
  • оборудование (для производства, промышленности, торговли и т.д.);
  • транспорт (запчасти, ТС, обслуживание и прочее);
  • строительство и ремонт (все от возведения до проведения коммуникаций и отделки).

Простота и удобство

На сайте https://promindex.ru/ контакты поставщиков опубликованы в открытом доступе. Пользователи видят:

  • адрес и основные реквизиты компании;
  • телефоны;
  • электронную почту;
  • активную ссылку на сайт.

При необходимости можно заказать обратный звонок, получить онлайн-консультацию, уточнить стоимость товара/услуги, запросить прайс-лист, ознакомиться с условиями доставки и многим другим. Сравнив несколько компаний, легко подобрать оптимальный вариант.

Выгодно размещаться и бизнесу. Выбирая “Проминдекс”, компания получает: бесплатную публикацию, безлимитную загрузку товаров и объявлений, высокую конверсию с переходов, возможность самостоятельного поиска заявок от потенциальных покупателей, бесплатные переходы на сайт.

ИП Хабадаев Илья Викторович

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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