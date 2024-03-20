Где найти промышленные товары и услуги по доступным ценам?

На портале “Проминдекс” публикуют только проверенные компании с подтвержденными реквизитами и контактами
Промышленный склад. Планшет. Заказ товара / Фото: zinkevych / freepik.com
С необходимостью поиска надежного поставщика промышленной продукции сталкиваются многие компании. В России, которая уже несколько лет активно развивает импортозамещение, есть большое количество производителей. Рассказываем, как среди них найти одного или несколько, наиболее подходящих именно вашему бизнесу.
“Проминдекс” – площадка, где встречаются поставщики и заказчики
Портал “Проминдекс” создан специально для бизнеса. Здесь аккумулированы десятки тысяч объявлений от поставщиков и заявок от потенциальных заказчиков. Ежедневно размещают тысячи свежих предложений.
А также представлены организации, занимающиеся реализацией товаров или предоставлением услуг в следующих категориях:
- аренда спецтехники (любые виды);
- компьютеры и ИТ-сфера (компьютеры, оргтехника, связь и коммуникации);
- материалы (в том числе редкие);
- металл, металлопрокат (любые виды);
- недвижимость (аренда, продажа, риелторские услуги);
- оборудование (для производства, промышленности, торговли и т.д.);
- транспорт (запчасти, ТС, обслуживание и прочее);
- строительство и ремонт (все от возведения до проведения коммуникаций и отделки).
Простота и удобство
На сайте https://promindex.ru/ контакты поставщиков опубликованы в открытом доступе. Пользователи видят:
- адрес и основные реквизиты компании;
- телефоны;
- электронную почту;
- активную ссылку на сайт.
При необходимости можно заказать обратный звонок, получить онлайн-консультацию, уточнить стоимость товара/услуги, запросить прайс-лист, ознакомиться с условиями доставки и многим другим. Сравнив несколько компаний, легко подобрать оптимальный вариант.
Выгодно размещаться и бизнесу. Выбирая “Проминдекс”, компания получает: бесплатную публикацию, безлимитную загрузку товаров и объявлений, высокую конверсию с переходов, возможность самостоятельного поиска заявок от потенциальных покупателей, бесплатные переходы на сайт.
ИП Хабадаев Илья Викторович
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новости горняк
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