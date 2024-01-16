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Где обустроят крещенские купели в Алтайском крае

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Где обустроят крещенские купели в Алтайском крае

В регионе откроют 41 купель.

Источник фото: Катунь 24

В МЧС напомнили, необходимо выбирать для омовения только специально оборудованные проруби. Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены.

19 января, в праздник Крещения Господня, в Барнауле будут работать две проруби – в районе речного вокзала и на озере Пионерском.

В Бийске купель обустроят в районе Центрального моста.

В Новоалтайске — в микрорайоне Белоярский, река Малая Черемшанка.

В Заринске — на реке Чумыш.

Список купелей в районах Алтайского края — на сайте регионального МЧС .

Взято отсюда.

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