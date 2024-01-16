Где обустроят крещенские купели в Алтайском крае

В регионе откроют 41 купель.
Источник фото: Катунь 24
В МЧС напомнили, необходимо выбирать для омовения только специально оборудованные проруби. Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены.
19 января, в праздник Крещения Господня, в Барнауле будут работать две проруби – в районе речного вокзала и на озере Пионерском.
В Бийске купель обустроят в районе Центрального моста.
В Новоалтайске — в микрорайоне Белоярский, река Малая Черемшанка.
В Заринске — на реке Чумыш.
Список купелей в районах Алтайского края — на сайте регионального МЧС .
Взято отсюда.
свежие новости горном алтае , новости алтайского края и республики алтай ,