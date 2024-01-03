Публикуем удобную афишу с самыми важными данными
Сезон зимнего отдыха на Алтае в самом разгаре — любителей горнолыжки уже ждут на всех лыжных базах. Свои двери для посетителей открыли базы «Авальман», «Лесная заимка», «Динамо» и другие. Подробную афишу опубликовала пресс-служба администрации Барнаула.
Уточняется, что почти во всех местах из подборки организован прокат и теплые раздевалки.
Если вместо лыж вы предпочитаете коньки — читайте нашу подборку самых популярных катков Барнаула.
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03.01.2024