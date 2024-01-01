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Где покататься на коньках в Барнауле на новогодних каникулах и сколько это стоит?

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Не забудьте предварительно посмотреть время работы катка, чтобы не испортить праздничное настроение

Где покататься на коньках в Барнауле на новогодних каникулах и сколько это стоит?

Фото: amic.ru

Салаты съедены, гости разошлись, а при просмотре телевизора вас клонит в сон и вы не знаете, чем себя занять? У нас есть идея: можно отправиться на каток, тем более что погода просто великолепная! Нет ничего полезнее для здоровья и позитивного настроения, чем активный отдых на свежем воздухе. Где можно покататься на коньках в новогодние каникулы 2024 в Барнауле, расскажем в нашем материале.

На данный момент в Барнауле работает более 20 катков (функционируют и открытые, и закрытые). Везде есть освещение, играет веселая музыка, а также организован прокат коньков. Час аренды этого спортинвентаря обойдется от 150 до 250 рублей. Если у вас есть свои коньки, то оплатить нужно будет только 100 рублей за вход, сообщает пресс-служба городской администрации. Ищите каток, который ближе к вашему дому, и не забудьте посмотреть время его работы.

  • крытый каток “Динамо” в ТРЦ “Галактика” (пр. Строителей, 117). Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
  • каток на парковке ТРЦ “Галактика” (пр. Строителей, 117). Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
  • крытый каток “Льдинка” (ул. Энтузиастов, 12в). Пн-пт: с 12:00 до 21:00, сб, вс, праздничные дни: с 11:00 до 22:00;
  • каток (ул. Ускова, 3). Ежедневно: с 10:00 до 22:00, сб-вс: с 10:00 до 19:00, пн: выходной;
  • каток в клубе “Олимпийский” (ул. Власихинская, 69ф). Вт-вс: с 10:00 до 19:00, пн: выходной;
  • каток на футбольном поле (ул. Энтузиастов, 12в). Пн-пт: с 12:00 до 21:00, сб, вс, праздничные дни: с 11:00 до 22:00;
  • каток ТРЦ “Огни” (ул. Антона Петрова, 219б). Ежедневно: с 10:00 до 21:00;
  • каток в парке “Эдельвейс” (ул. Юрина, 275б). ). Пн-пт: с 14:00 до 22:00, сб-вс: с 11:00 до 22:00;
  • каток на стадионе “Лабиринт” (ул. Юрина, 197). Ежедневно: с 11:00 до 20:00;
  • каток в парке развлечений “Арлекино” (ул. Г. Исакова, 149а). Пн-пт: с 10:00 до 22:00, сб-вс: с 10:00 до 23:00;
  • каток на площади Мира (ул. Г. Исакова, 213а). Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
  • каток в парке активного отдыха “Экстрим” (пр. Ленина, 152в). ). Пн-пт: с 14:00 до 21:00, сб-вс: с 12:00 до 21:00;
  • каток на стадионе “Клевченя” (бульвар 9 Января, 29а). Пн, ср, пт, сб: с 18:00 до 21:00, вс: с 15:00 до 21:00;
  • каток на территории озера Варежка (ул. Зоотехническая, 29в). Ежедневно: с 10:00 до 21:00;
  • каток на лыжной базе АлтГТУ (ул. Кутузова, 12а). Ежедневно: с 09:00 до 17:00;
  • каток на лыжной базе “Локомотив” (ул. Кутузова, 140). Ежедневно: с 09:00 до 17:00, пн: выходной;
  • каток на базе отдыха “Славное” (Широкая просека, 15). Ежедневно: с 09:00 до 20:00;
  • каток в парк-отеле “Чайка” (пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4). Ежедневно: с 10:00 до 19:00;
  • каток в развлекательном комплексе “Планета Q” (п. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47). Ежедневно: с 10:00 до 21:00;
  • каток в парке “Изумрудный” (пр. Комсомольский, 128). Ежедневно: с 09:00 до 21:00;
  • каток в парке “Центральный” (пр. Социалистический, 11в). Ежедневно: с 10:00 до 21:00.

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