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Где провести ремонт генератора и стартера автомобиля?

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Рассказываем, как восстановить работоспособность узлов

Где провести ремонт генератора и стартера автомобиля?

Автосервис / Фото: peoplecreations / freepik.com

Нужен ремонт стартеров и генераторов с разбором на составные компоненты? В таком случае рекомендуем обратиться в сервисные станции, которые имеют большой опыт выполнения таких работ. Например, в https://www.astarter.ru/repairgenerator.aspx. А в этой статье расскажем, как можно восстановить работоспособность узлов.

Почему оборудование выходит из строя?

Стартер и генерирующее устройство подвергаются естественному износу, на них также действуют разные неблагоприятные факторы (перегрев, повышенное трение и другие).

Для восстановления работоспособности узлов необходимо найти подходящий сервис или попытаться выполнить работы самостоятельно.

Как правильно отремонтировать стартер и генератор?

Для того чтобы восстановить работоспособность узлов, необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

Диагностику

Восстановление работоспособности стартера и генерирующего устройства подразумевает детальную диагностику и определение причины возникновения неисправности. Например, в генерирующем устройстве повреждается статор, ротор, подшипники, щеточный узел. В стартере – втягивающее реле, подшипники и другие составные узлы. Для определения причины неисправности подключают диагностическое оборудование или производят визуальный осмотр.

Демонтаж

Иногда причину поломки визуально или с использованием компьютерного оборудования определить не удается. Остается воспользоваться проверенным способом – демонтировать узел. Для этого применяют съемные инструменты. После демонтажа можно разобрать стартер, генерирующее устройство на составные узлы для детального осмотра и подробной диагностики. На основе полученной информации принимают решение о восстановлении.

Восстановительные процедуры

Для того чтобы починить генерирующее устройство и стартер, нужно правильно подобрать оригинальные комплектующие. Для этого изучают модификацию узлов. Подбор может осуществляться также с использованием ВИН-номера автотранспортного средства, в котором содержится подробная информация о модификации.

Если самостоятельно определить причину не удается, обратитесь к профессионалам. Опытные специалисты “Вольтаж Сервис” https://www.astarter.ru/ проведут диагностику и отремонтируют оборудование автомобиля.

ООО “Вольтаж”

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