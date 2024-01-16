Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"
Для омовения необходимо выбирать только официальные места. Они снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены
В Алтайском крае к празднику Крещения господня 19 января обустроили 41 купель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Так, жители региона могут на праздник окунуться в следующих местах:
- г. Барнаул – р. Обь, Речной вокзал;
- озеро Пионерское, п. Кирова;
- г. Бийск – район Центрального моста;
- г. Новоалтайск – мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;
- г. Заринск – р. Чумыш;
- Алейский район – с. Красный Яр, оз. Искусственное;
- Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;
- Баевский район – с. Баево, оз. Баево;
- Бийский район – с. Малоугренево, родник;
- Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
- Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;
- Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;
- Залесовский район – с. Залесова, р. Каменка;
- Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
- Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
- Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;
- Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;
- Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;
- Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;
- Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м ниже по течению от моста через р. Чумыш;
- Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
- Новичихинский район – с. Новичиха, озеро Новая Кирпичка;
- Павловский район – с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
- п. Комсомольский, оз. Комсомольское;
- Первомайский район – с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
- с. Бобровка, р. Бобровка;
- с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
- с. Березовка, р. Чесноковка;
- с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
- Ребрихинский район – у моста через реку Касмала в с. Ребриха;
- Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;
- Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;
- Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;
- Тальменский район – р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;
- Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
- Усть-Пристанский район – с. Усть-Пристань, р. Обь;
- с. Коробейниково, р.Чарыш;
- Целинный район – с. Целинное, р. Яма;
- с. Дружба, р. Марушка;
- Чарышский район – с. Чарышское, р .Чарыш;
- Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начали строить Крещенский городок в районе Речного вокзала.
Взято отсюда