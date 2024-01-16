Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

Для омовения необходимо выбирать только официальные места. Они снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены

В Алтайском крае к празднику Крещения господня 19 января обустроили 41 купель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Так, жители региона могут на праздник окунуться в следующих местах:

г. Барнаул – р. Обь, Речной вокзал;

озеро Пионерское, п. Кирова;

г. Бийск – район Центрального моста;

г. Новоалтайск – мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;

г. Заринск – р. Чумыш;

Алейский район – с. Красный Яр, оз. Искусственное;

Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;

Баевский район – с. Баево, оз. Баево;

Бийский район – с. Малоугренево, родник;

Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;

Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;

Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;

Залесовский район – с. Залесова, р. Каменка;

Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;

Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;

Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;

Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;

Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;

Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;

Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м ниже по течению от моста через р. Чумыш;

Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

Новичихинский район – с. Новичиха, озеро Новая Кирпичка;

Павловский район – с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;

п. Комсомольский, оз. Комсомольское;

Первомайский район – с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;

с. Бобровка, р. Бобровка;

с. Первомайское, Первомайское водохранилище;

с. Березовка, р. Чесноковка;

с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;

Ребрихинский район – у моста через реку Касмала в с. Ребриха;

Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;

Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;

Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;

Тальменский район – р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;

Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

Усть-Пристанский район – с. Усть-Пристань, р. Обь;

с. Коробейниково, р.Чарыш;

Целинный район – с. Целинное, р. Яма;

с. Дружба, р. Марушка;

Чарышский район – с. Чарышское, р .Чарыш;

Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали строить Крещенский городок в районе Речного вокзала.

Взято отсюда