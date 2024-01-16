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Где в Алтайском крае в этом году искупаться в Крещение: список купелей

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Где в Алтайском крае в этом году искупаться в Крещение: список купелей

Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

Для омовения необходимо выбирать только официальные места. Они снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены

В Алтайском крае к празднику Крещения господня 19 января обустроили 41 купель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Так, жители региона могут на праздник окунуться в следующих местах:

  • г. Барнаул – р. Обь, Речной вокзал;
  • озеро Пионерское, п. Кирова;
  • г. Бийск – район Центрального моста;
  • г. Новоалтайск – мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;
  • г. Заринск – р. Чумыш;
  • Алейский район – с. Красный Яр, оз. Искусственное;
  • Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;
  • Баевский район – с. Баево, оз. Баево;
  • Бийский район – с. Малоугренево, родник;
  • Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
  • Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;
  • Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;
  • Залесовский район – с. Залесова, р. Каменка;
  • Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
  • Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
  • Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;
  • Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;
  • Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;
  • Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;
  • Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м ниже по течению от моста через р. Чумыш;
  • Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
  • Новичихинский район – с. Новичиха, озеро Новая Кирпичка;
  • Павловский район – с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
  • п. Комсомольский, оз. Комсомольское;
  • Первомайский район – с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
  • с. Бобровка, р. Бобровка;
  • с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
  • с. Березовка, р. Чесноковка;
  • с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
  • Ребрихинский район – у моста через реку Касмала в с. Ребриха;
  • Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;
  • Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;
  • Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;
  • Тальменский район – р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;
  • Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
  • Усть-Пристанский район – с. Усть-Пристань, р. Обь;
  • с. Коробейниково, р.Чарыш;
  • Целинный район – с. Целинное, р. Яма;
  • с. Дружба, р. Марушка;
  • Чарышский район – с. Чарышское, р .Чарыш;
  • Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали строить Крещенский городок в районе Речного вокзала.

Взято отсюда

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