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Где в Алтайском крае открыты ледовые переправы, публикует МЧС

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20 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Ледовые переправы представляют собой специальные участки на замерзших реках, которые обеспечивают переезд автомобилей и других транспортных средств между населенными пунктами, расположенными на разных берегах в зимний период.

На территории Алтайского края существует шесть функционирующих ледовых переправ. В Каменском районе это город Камень-на-Оби – Островная, с грузоподъемностью 15 тонн. В Усть-Пристанском районе находятся две переправы: село Вяткино – село Клепиково (10 тонн) и село Усть-Пристань – село Чеканиха (5 тонн). В Быстроистокском районе существует переправа между селами Быстрый Исток и Акутиха (6 тонн). В Шелаболихинском районе также имеются две ледовые переправы: село Шелаболиха – село Иня (6 тонн) и село Новообинцево – правый берег реки Обь (10 тонн).

Перед движением по ледовым переправам необходимо учитывать ограничения по грузоподъемности и скоростному режиму. Кроме того, переправы контролируются на безопасность и толщину льда.

Помните, что въезд на лед, вне официально открытых и контролируемых переправ, крайне опасен. Поэтому будьте внимательны и осторожны при пересечении ледовых поверхностей рек. Как сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: 22.mchs.gov.ru

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Автор: vizitka01

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