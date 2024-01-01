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Где в Алтайском крае в 2023 открыли новые школы и детские сады. Инфографика

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Новые учреждения образования уже открыли свои двери

2023 год был богат на количество построенных образовательных учреждений: в регионе появились четыре новых детских сада и две школы. Строительство одной из них завершили в рабочем поселке Тальменка в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края”. Здание рассчитано на 550 учеников. Стройка началась еще в 2019 году, однако из-за роста цен на строительные и отделочные материалы сроки перенесли.

Значительно подорожал и сам объект, из-за чего контракты пришлось пересматривать. Дополнительные расходы взяли на себя власти Алтайского края. И 1 сентября 2023 года учебное заведение официально открыло свои двери для школьников.

В новой школе у детей есть все, что нужно для развития и обучения: большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая. В кабинетах – мультимедийная техника и современное оборудование. Для жителей Тальменки этот объект значимый и долгожданный.

“Мой стаж работы – более 40 лет. Но для меня каждый год 1 сентября – это самый волнительный день. Встречи с учениками после лета, с родителями – это праздник. Новое здание со всеми условиями, комфортные, большие классы, все очень здорово”, – поделилась учитель начальных классов Тальменской школы № 3 Наталья Харланова.

1 сентября 2023 года также открыла двери новая и долгожданная школа № 138 в барнаульском поселке Спутник, рассчитанная более чем на 500 мест. Это единственное учебное заведение в поселках Спутник и Авиатор и его открытия здесь ждали много лет.

В новой школе установили высокотехнологичное оборудование для лабораторных и класса музыки, интерактивные доски, арт-объекты в виде гигантских шахмат, которые легко превращаются в учебный инвентарь. Обещают открыть и студию, где ребята будут учиться создавать видеоконтент.

На возведение и оснащение учебного заведения ушло 985,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 594 млн рублей, краевого – 263,6 млн рублей, городского – 127,9 млн рублей. Работы проводились в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы.

Кроме школ, в Алтайском крае строили и детские сады. Так, в этом году завершили строительство четырех детских садов: в Барнауле на 330 мест (Павловский тракт, 170), Бийске на 200 мест (переулок Владимира Мартьянова, 42а), Белокурихе на 280 мест (Бийская, 29). А в Рубцовске построили детский сад-ясли на 280 мест (улица Федоренко, 5).

Какие еще крупные объекты удалось построить и отремонтировать в Алтайском крае, читайте в нашем спецпроекте.

Где в Алтайском крае в 2023 открыли новые школы и детские сады. Инфографика

Горняк22

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