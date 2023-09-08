ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево
Новости Алтай
Алтайская ясновидящая увидела, когда и как закончится СВО на Украине
Новости Алтай
Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России
Новости Алтай
Что сказала алтайская ясновидящая о СВО и согласны ли с ней другие экстрасенсы
Новости Алтай
Горняк22: Илон Маск нанес Киеву смертельный удар: CNN раскрыли потрясающие подробности
Новости Алтай
Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай760 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Где в Барнауле выгодно и быстро продать автомобиль?

ГОРНЯК2201 mins

С автосалоном “Первый номер” эта процедура проходит быстро и безопасно

Автомобили салона “Первый номер” / Фото предоставлено компанией

Есть автомобиль, который нужно продать, но нет времени заниматься вопросом самостоятельно? Обратитесь в автосалон “Первый номер”, который предлагает услугу выкупа (причем можно сделать это день в день) или комиссионную продажу (если есть время подождать и хочется выручить за свое авто больше денег).

Механизм работы очень простой и состоит из нескольких этапов:

  1. Оценка состояния машины. Эксперты проведут тщательный осмотр транспортного средства и проверят его техническое состояние. Они учтут любые повреждения и неисправности, которые могут повлиять на стоимость.  
  2. Анализ текущего рынка и установление рыночной стоимости транспортного средства.   
  3. Переговоры о цене. Комиссия автосалона “Первый номер” составляет от 15 тысяч рублей до 1% от среднерыночной стоимости автомобиля, ее взимают после его продажи. Автосалон всегда старается предлагать наиболее выгодные условия для владельца машины.  
  4. Подписание необходимых документов. В них указывают все детали сделки, включая стоимость автомобиля, способы оплаты и другие важные моменты.

“Первый номер” значительно увеличивает возможности продажи машин. Например, если вы продаете авто самостоятельно, а покупателю не хватает средств на его приобретение, то в автосалоне он может оформить кредит на покупку транспортного средства. 

Возможность быстрой и безопасной сделки – одно из главных преимуществ продажи автомобиля в салоне “Первый номер”. Оценка состояния и рыночная стоимость помогают получить честную цену за вашу машину. Кроме того, процедура продажи проходит быстро и безопасно, что делает этот вариант привлекательным для многих автовладельцев.

Фото: Автосалон "Первый номер"

Автосалон “Первый номер” (ООО “Сибирьавтоцентр”) Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117 Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00 Тел.: +7 (963) 500-35-72 Whatsapp**WhatsApp (“ВатсАпп”).

Банки-партнеры: ПАО “Росбанк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, ПАО Банк ВТБ, ПАО “Совкомбанк”, АО “Азиатско-Тихоокеанский Банк”, ПАО АКБ “Абсолют Банк”, АО “Тинькофф Банк”.

Реклама

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News