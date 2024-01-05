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Где в Барнауле покататься на коньках и сколько это стоит?

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Где в Барнауле покататься на коньках и сколько это стоит?

В Алтайском крае работает сейчас несколько десятков катков. Только в краевой столице их 21.

У торгового центра «Galaxy» вновь решили не просто залить лёд, а сделать настоящий городок. Каждый вечер здесь зажигаются сотни огней, звучит музыка. Многие приходят погрузиться в сказочную атмосферу всей семьёй. Барнаульцы приходят сюда не только покататься, но и провести фотосессию. По выходным здесь организуют творческие программы для детей. На всех катках Барнаула есть оборудованные места для переобувания, коньки можно взять на прокат. Цена варьируется от 150 до 250 рублей в час. А на многих площадках со своим спортивным инвентарём выход на лёд бесплатный. Самая популярная ледовая площадка в Индустриальном районе – парк спорта Алексея Смертина. Здесь залили часть футбольного поля. Для тех, кто ещё неуверенно стоит на коньках, подготовили пластмассовых помощников. А с 1 по 7 января здесь проходит и традиционный проект «Стань фигуристом». Есть в краевой столице возможность приобщиться и к конькобежному спорту. Подобные соревнования и тренировки регулярно проходят на стадионе имени Клевчени. Впрочем, можно быть не только болельщиком. Каждый день с 6:00 до 21:00 каток открыт абсолютно для всех. Кстати, это самая большая ледовая площадка в Алтайском крае. Есть и крытые катки. Например, в ТЦ «Galaxy» и в спортивном комплексе «Льдинка», что на территории парка спорта.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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