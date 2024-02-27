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Где в Барнауле построят и отремонтируют тепловые сети в 2024 году. Карта участков

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Где в Барнауле построят и отремонтируют тепловые сети в 2024 году. Карта участков

Ремонт тепловых сетей в Барнауле Фото: Предоставлено СГК

На обновление теплосетевого хозяйства краевой столицы запланировано 505 млн рублей поддерживающих инвестиций, еще более 254 млн рублей направят на текущий ремонт

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, энергетики выполнят перекладку 23,6 км теплосетей с учетом текущих ремонтов и планируют построить более 11 км новых трубопроводов для подключения к центральному теплоснабжению жилых кварталов и объектов капитального строительства.

Кроме того, специалисты проведут ремонты зданий центральных тепловых пунктов и оборудования в них.

Что касается сроков ремонтной кампании, то она стартует еще до завершения текущего отопительного сезона. Масштабы же предстоящих работ на тепловых сетях можно наглядно оценить на интерактивной карте.

Среди важных объектов, которые затронет грядущая ремонтная кампания, следует выделить квартальную сеть возле дома №108а на улице Воровского. Реконструкция этой трассы включена в концессионное соглашение №1. Планируется заменить 112 погонных метров трубопровода, проходящего по придомовой территории.

Взято отсюда

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