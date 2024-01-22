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Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

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Коллапс на дорогах 2ГИС оценивает в восемь баллов

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

Сегодня, 22 января, в Барнауле пробки 8 баллов, по данным 2ГИС. Всю прошлую неделю дороги краевой столицы были покрыты льдом, осадков не случилось. В «Автодоре» рассказали, как чистят улицы и почему не всегда эффективно.

В этот понедельник в Барнауле -12… -14, говорится на сайте регионального ЦГМС. Снегопада не ожидается. Специалисты гидрометцентра снова предупреждают о гололеде.

Из-за него в пробках стоит Павловский и Змеиногорский тракты, улицы Балтийская и Власихинская до Ленточного бора. Такая же ситуация на улице Кирова. Движение затруднено и по улице Антона Петрова до улицы Советской Армии.

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

На проспекте Строителей пробка в сторону киномира. Это подтверждают и «Яндекс.Карты». Этот сервис оценивает коллапс на дорогах всего в 7 баллов. На проспекте Космонавтов и улице Солнечная поляна заторы небольшие.

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

На проспекте Красноармейском затор из-за ДТП. На улице Молодежной и проспекте Ленина свободно. На улице Северо-Западной и улице Матросова тоже.

Обычно коллапс на дорогах краевой столицы сохраняется примерно до 09:30.

В Барнауле сохраняется режим «черного неба» из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Мэрия просит руководителей крупных предприятий проследить за выбросами загрязняющих веществ. Режим действует в краевой столице и Бийске до вечера 22 января. Накопление загрязняющих веществ будет соответствовать первой степени опасности.

Взято Источник
22.01.2024

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