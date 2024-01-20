Где в Бийске можно встретить ангела изо льда

Примерно за неделю до Крещения на реке Бии к реализации своих задумок приступили мастера по ледовым фигурам во главе с членом Союза художников России Павлом Коробейниковым.

– Павел Юрьевич, каждый год бийчане радуются той красоте, что вы создаете вместе с командой. На этот раз чем смогут полюбоваться горожане и гости Бийска ?

– В Пензенском училище нас учили постоянно удивлять, придумывать что-то новое, не повторяться, чужих идей не воровать. Это вообще считалось преступлением. С тех пор так и повелось – каждый раз ищешь, придумываешь что-то новое. А вот наша тема с живым огнем в ледовых фонариках уже разлетелась по стране, во многих местах именно так оформляют купели. И я увидел, что некоторые еще делают там иконы, и мы решили нынче сделать в ледовом обрамлении четыре иконы с сюжетами, описывающими событие Крещения, они будут красочными, цветными, напечатанными на баннерной ткани. А встречать купающихся будет ледовый ангел с полотенцами. Кто читал Новый завет, тот знает, что Иисуса Христа после крещения обтирали полотенцами ангелы. Святой дух в виде голубя также будет присутствовать. Кроме того, мы тут по согласованию с церковью делаем тему Рождества, оно ведь рядышком с Крещением. Будет у нас Вифлеемская звезда, небольшой вертепчик, Иосиф с Марией и младенцем, пастухи с овечкой, волхвы с верблюдом, ледовые деревья.

– Хватает мастеров, чтобы реализовать все эти интересные идеи?

– Да. Нам помогает в оформлении мой хороший друг, чемпион мира по ледовой скульптуре Александр Парфёнов. Он, кстати, недавно вернулся из Южно-Сахалинска, где также работал по оформлению. Парфёнов вообще восхищен отношением бийских властей, их поддержкой в проведении подобных «ледовых» мероприятий, всегда откликается, когда я его зову на помощь. Также помогает моя команда, ребята, которые многократно участвовали в таких работах.

Интересности и сложности

Пока был небольшой перерыв, удалось побеседовать с мастером-скульптором Александром Парфёновым.

– Александр Викторович, вы уже не первый раз в нашем городе. Как вам здесь работается? Хороший материал?

– Мне на самом деле очень нравится лед с карьеров в Бийске, с ним интересно работать. Он голубой, монокристалл, песчинок нет никаких. Примерно такой же лед на Аляске, где я был. Понятно, что в такой работе речной лед не используется, слишком много различных примесей, каверн.

– Раньше скульпторы жаловались, что специальные инструменты для работы со льдом приходилось придумывать и делать самостоятельно. Сейчас что-то изменилось в этом вопросе?

– Ситуация немного улучшилась благодаря, так сказать, проворству китайских «шпионов». Они вроде как позаимствовали часть наших изобретений и сделали у себя уже пять фабрик по изготовлению таких инструментов, штампуют их по нашим лекалам и нам же продают и, конечно, по всему миру. Стало проще, конечно. Раньше-то приезжал на фестиваль, смотрел, у кого какие инструменты, кто до чего додумался. Уже даже это было критерием для оценки мастерства конкурсанта.

– Ну, значит, уже есть какой-то стандартный набор. А что-то новое придумывается?

– Мы ждем и других изобретений, например, для бесшовного склеивания льда. Вот сейчас мы разогреваем для этого алюминиевую плиту толщиной примерно два сантиметра, прикладываем одновременно к двум местам, и как только вода потекла с двух сторон, то соединяем блоки друг с другом, вода застывает, и они становятся монолитом. А вот такой плиты с электричеством, пока, к сожалению, никто не придумал.

А пока наши мастера работают бензопилой и теми инструментами, что есть. Стоит заметить, что на самом деле работа скульптора по льду достаточно тяжелая – поворочай-ка такие тяжелые блоки, пока отсечешь все лишнее и сделаешь красоту. Однако мастера – на то они и мастера, чтобы не бояться трудностей, а творить прекрасное.

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Взято отсюда.

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