Кто-то за это время успел выйти не только за периметр, но и из колонии

Только представьте: с того момента, как первые 15 «клевых ребят» пришли на телепроект «Дом-2» (16+), прошло почти 20 лет. До юбилея программы остались считаные месяцы, но мы уже сейчас поразились этому факту. Как говорится, кто празднику рад, тот накануне в ошеломлении. А пока мы выбирались из своего удивленного состояния, решили выяснить, что вообще сейчас происходит с самыми первыми участниками проекта. Ведь мы, мягко говоря, давно не виделись. Всех 15 человек мы соберем, возможно, немного попозже, а пока решили остановиться на шестерых.

Братья Каримовы

За близнецами Каримовыми закрепилось звание главных красавчиков проекта. Стас ухаживал за Ольгой Бузовой, а Оскар, недолго думая, решил закрутить роман сразу с ведущей Ксенией Бородиной. Настрадавшись от брюнетки, Оскар покинул «Дом-2» спустя 218 дней, его брат продержался на полгода дольше.

Воссоединившись за периметром, близнецы всерьез взялись за музыкальную карьеру.

— Мы живем в Москве и до сих пор всё делаем вместе. Вместе мы преодолевали трудности и делали первые шаги в музыке. Сейчас с братом работаем как диджеи. Это наша стихия, — рассказывал Стас в интервью «СтарХиту». — Можно сказать, что мы прошли огромный путь от начинающих диджеев до гастролирующих продюсеров собственных проектов.

Братья уже почти 20 лет гастролируют по стране, пишут собственные песни, некоторые из них попадали в чарты и хит-парады. Кстати, вот один из недавних релизов Каримовых.

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О своей нынешней личной жизни братья тоже рассказывают по-разному. Оскар признаётся, что не любит афишировать семейные подробности.

— Могу сказать, что живу в браке с любимой девушкой по имени Лена, — говорит Оскар.

Вместе с возлюбленной Оскар живет уже 15 лет. Детей у пары пока нет, но диджей уверяет, что они «обязательно будут в будущем, поверьте».

А вот Стас в ноябре 2023 года второй раз стал отцом и уже 17 лет счастливо женат.

— Живем счастливо. Вместе занимаемся социальными проектами: проводим фестивали, организовываем спортивные мероприятия, устраиваем праздники — в общем, создаем здоровую и позитивную атмосферу вокруг себя, — признаётся Стас.

Степан Меньщиков

В 2013 году Степан женился на Евгении Шамаевой и был счастлив в браке пять лет. Ровно до тех пор, пока не выяснилось, что жена ему изменяла, а второго ребенка, сына Ваню, родила от другого мужчины. Вспыльчивый Меньщиков терпеть этого не стал и развелся с супругой, оставив ее с двумя детьми. Впрочем, от недостатка отцовского внимания сын и дочь шоумена не страдают — Степан принимает участие в их воспитании и старается чаще с ними видеться.

— Даже если я на гастролях в другом городе, то общаемся по видеосвязи, — рассказывал бывший участник «Дома-2». — Это так трогательно и наивно, когда мне Ваня звонит и рассказывает местные новости о новых подарках или событиях дня. Дети не должны страдать из-за нашего развода.

Долго в одиночестве Степан не оставался. Его отношения с новой женой завязались 19 лет назад. Правда, тогда никто из причастных об этом и не подозревал. В 2005 году Меньщиков выступал во Владивостоке вместе с другими участниками «Дома-2» и встретился там с Ангелиной Монах — она пришла на концерт с дочерью. Неожиданно звезда проекта поцеловал женщину в щеку. И хотя Ангелине было очень приятно, признаться в своих чувствах тогда она не смогла: поклонница Меньщикова была замужем.

В конце 2019-го Степан и Ангелина снова случайно встретилась. На этот раз в Таиланде, где женщина на тот момент жила уже около десяти лет и занималась продажей недвижимости. А самое главное — она была свободна и готова для новых отношений.

— Я зашла в любимое кафе попить чаю и полакомиться пирожным. Мы встретились на пороге заведения. Я сразу узнала его, и мои спрятанные чувства внезапно вспыхнули в сердце с невероятной силой. Я приветливо поздоровалась с ним, он улыбнулся в ответ, прочитав в моем взгляде столько нежности, что предложил мне посидеть на закате в кафе. С тех пор мы не расставались. Могу с уверенностью сказать: это была любовь с первого взгляда, — рассказывала Ангелина.

Сейчас пара живет преимущественно в Таиланде, но Степана можно встретить на вечеринках и шоу в России, куда его приглашают в качестве ведущего.

В августе 2020 года у пары родилась дочь. Назвали девочку Степанией — в честь отца, а крестины устроили 7 октября — в день рождения матери.

— У меня две дочери, которые с радостью приняли Степу. У него двое малышей — к ним отношусь очень хорошо. Дети — это прекрасно, мой смысл жизни в них, — признаётся Ангелина.

Анастасия Дашко

В 2012 году поклонников Анастасии Дашко огорошило сообщение о том, что в отношении челябинской блондинки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

— Дашко забирала товар на продажу, сбывала его по цене значительно ниже рыночной, а вырученные деньги тратила на красивую жизнь, в частности на зарубежные турпоездки, — поясняли тогда в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следователей, объектами для своего промысла Анастасия выбирала строительные компании. Причем всегда использовала один и тот же сценарий: приводила на встречу с потенциальными жертвами респектабельного мужчину и представляла его как директора завода-изготовителя стройматериалов, после чего предлагала выгодные условия купли-продажи.

Когда договор был подписан, а деньги получены, Дашко с подельником предоставляли фальшивые платежки и уверяли, что товар вскоре придет на базу. Когда заждавшиеся покупатели звонили на завод, выяснялось, что о коммерсантах там слыхом не слыхивали.

По версии следствия, из-за действий звезды «Дома-2» пострадали шесть предприятий и пять индивидуальных предпринимателей. Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. В 2013 году Анастасия получила три года колонии и штраф — 100 тысяч рублей. Учитывая, что в ожидании приговора девушка провела год в СИЗО, срок ей скостили до двух лет.

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— Вы знаете, что курс у нас мощный и в этот раз будет особый VIP-тариф с практикой под моим наставничеством! То есть те, кто будут обучаться на этом тарифе, однозначно загрузят свои машины и заработают первые деньги, окупят обучение, — рекламировала Анастасия один из потоков своего курса.

Ольга Солнце Николаева

Солнце после проекта сохранила связь лишь с немногими участниками. Она тесно общается с той же Настей Дашко и стала крестной для одного из ее сыновей. А вот личную жизнь Ольга строить не торопится. На выходе за периметр ее ждала внушительная армия поклонников и ухажеров, но девушка не стремилась связывать свою жизнь с теми, кто оказывал ей знаки внимания, и долгое время жила одна. В 2017 году у нее появился молодой человек, но эти отношения не продлились долго.

Зато вместо выстраивания отношений Солнце успешно увлеклась карьерой. В частности, занялась спикерством.

— Меня зовут на разнообразные конференции и тренинги, где я рассказываю о развитии личного бренда в «Инстаграме» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.— Прим. ред.), о том, как продвинуть себя на этой площадке, — рассказала Ольга в интервью «СтарХиту».

Также у Ольги есть клуб, в котором она мотивирует людей на развитие, помогает становиться лучше. А в свободное время Солнце путешествует. Причем свободного времени у нее хоть отбавляй.

— У меня много свободного времени. Я работаю, как правило, два из семи дней. В основном по два часа в день. Я сама выбираю график. Я посетила 27 стран, — похвасталась Солнце. — Уже долгое время езжу без услуг туроператоров. Сама выбираю маршрут, нахожу жилье. Как правило, выбираемся на отдых с друзьями, весьма спонтанно. «А давай поедем» — так часто начинается наше путешествие.

В этом весьма разгруженном графике Ольга, кажется, могла бы найти место и для отношений, но они совсем не главная цель в ее жизни.

— Жизнь слишком коротка, и нужно успеть реализоваться. Я не могу позволить себе не работать, не путешествовать, слишком люблю свободу, — заявила Ольга.

А вот о музыке звезда не забыла. Она продолжает записывать песни, работает диджеем, выступает в караоке.

— Очень много времени уделяю развитию в этой области. Можно сказать, что я нахожусь в таком вечном гастрольном туре. Конечно, постоянные разъезды — это сложно, но я получаю удовольствие от музыкальной деятельности, поэтому пока что забрасывать творчество не собираюсь, — призналась Николаева.

Евгений Абузяров

Обаятельный красноволосый весельчак покорил всех зрителей «Дома-2» со своего первого появления.

Но похоже, что эта же самая обаятельность мешала ему завести отношения на проекте. И спустя несколько попыток Абузяров покинул периметр.

И хотя Евгений Абузяров ушел из «Дома-2», его еще несколько дет можно было видеть на телевидении, где он работал ведущим (например, в программе «Поздние встречи» на «ТВ 100»). Позже он руководил видеопроизводственной компанией, снимал документальные фильмы о крупных промышленных объектах, а в 2015 году получил золотого каннского дельфина за анимированный рекламный ролик.

Казалось бы, он так и закрепится в продакшене, но в 2016 году Евгений стал директором информационного центра Росавтодора — государственной организации, которая через СМИ и соцсети рассказывает, какие прекрасные в стране федеральные дороги.

Личная жизнь Евгения Абузярова тоже наладилась. В 2007 году он познакомился с будущей женой Алиной. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

На сегодняшних фотографиях в Евгении Абузярове довольно сложно узнать того самого беззаботного весельчака из «Дома-2». Дело в том, что в 2013 году из-за лишнего веса у него начались серьезные проблемы со здоровьем, и звезда проекта обратилась за помощью к хирургам.

— Мне провели резекцию желудка, благодаря чему я сильно похудел. Сбросил порядка 70 килограммов, — рассказывал Абузяров в соцсетях. — Раньше весил почти 200 килограммов, из-за чего было сложно ходить, возникали проблемы с сердцем. Теперь стараюсь вести активный образ жизни.

Взято Источник

14.01.2024