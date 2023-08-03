Где выгодно купить холодильник?
Рассказываем, какие правила эксплуатации соблюдать, чтобы продлить ему срок службы
Холодильник / Фото: zinkevych / freepik.com
Если спросить пользователей, без какой бытовой техники им точно не обойтись, большинство выберут холодильник. И это неудивительно: он позволяет сохранить свежесть продуктов и избавляет от необходимости ежедневно ходить в магазин.
При всей практичности холодильник требует внимания: для бесперебойной и долговечной работы технику нужно правильно эксплуатировать. Достаточно соблюдать несколько нехитрых правил:
- Настроить температуру. Оптимальный показатель от +1 до +4 °С. Если на кухне жарко или в холодильнике много продуктов, нужно немного понизить температуру. Если же на полках почти нет еды, то повысить. На температуру в морозильной камере не влияют внешние факторы: круглогодично она должна быть на отметке -18 °С.
- Следить за порядком. Раз в неделю протирайте дверцу и ручки, через каждые 3-4 дня перебирайте продукты и выбрасывайте те, где уже истек срок годности. Раз в сезон тщательно мойте все полки и ящики гелем для мытья посуды или жидким мылом. Для удаления застарелых пятен используйте соду.
- Проводить генеральную уборку. Хотя бы один раз в год. Для этого снимите защитную решетку, протрите конденсатор и вентилятор и заднюю стенку.
- Не хранить просроченные продукты. Если срок годности истек, смело выбрасывайте пищу. А также не стоит хранить жестяные банки (из них продукты лучше перекладывать в пластиковую или стеклянную посуду), открытые банки с сиропом, горчицей или вареньем, горячую пищу. Она перегружает компрессор.
- Хранить пищу в правильной таре. В холодильник поместится гораздо больше еды, если хранить ее не в кастрюлях и тарелках, а в контейнерах. На каждую емкость можно наклеить ярлык с датой.
- Правильно распределяйте продукты: на средней полке лучше хранить яйца и молочные продукты. Многие хозяйки отводят для “молочки” дверцу холодильника, но это не лучшее место. На дверцу чаще всего попадает теплый воздух, поэтому продукты быстрее портятся.
- Избегайте неприятных запахов. Даже самая вкусная еда может иметь неприятный запах, поэтому хранить ее следует в контейнерах с плотно закрытой крышкой. Если в холодильнике много продуктов с характерными ароматами, поставьте на нижнюю полку емкость с содой, чтобы она впитывала запахи.
ООО “Рентсофт” ОГРН: 1097746578863 Юридический адрес: 143401 г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, этаж 7, кабинет 722 Фактический адрес: 143401 г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1
Реклама
Источник