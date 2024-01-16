Гендерное равенство в мире наступит раньше доходного — через 169 лет

По подсчетам экспертов, миру потребуется 169 лет для ликвидации гендерного неравенства, а для искоренения бедности необходимо 230 лет

В понедельник в Давосе стартовал Всемирный экономический форуму (WEF), к началу которого международные эксперты подготовили несколько докладов. Два из них оценивают мировое неравенство в доходах населения и сохраняющийся гендерный разрыв, пишет “Коммерсант”.

По оценке специалистов, пандемия ухудшила ситуацию и с тем и с другим. Многие показатели в исследованных сферах до сих пор не восстановились до уровня 2019 года.

Эксперты считают, что для ликвидации гендерного неравенства миру потребуется 169 лет, в то время как для полного искоренения бедности необходимо 230 лет.

Согласно статистическим данным, зарплаты почти 800 млн наемных работников по всему миру с 2020 года не были проиндексированы на уровень инфляции. В итоге такие сотрудники потеряли в общей сложности $1,5 трлн, что соответствует 25 дням неоплачиваемой работы для каждого из них.

Сокращение оплаты труда в реальном выражении повлекло снижение благосостояния 60% населения по сравнению с 2019 годом. Причинами также стали мировой прирост безработицы из-за пандемии и удорожание продовольствия. В то же время, состояние всех миллиардеров мира за последние три года увеличилось на $3,3 трлн, втрое обогнав инфляцию. Так, в 2023 году 1% богатейших людей мира владел 43% финансовых активов.

При таких темпах прироста доходов богатейших людей первый долларовый триллионер появится в мире уже в течение 10 лет.

Другой прогноз касается динамики гендерного неравенства. По оценкам авторов доклада Global Gender Gap Report 2023, чтобы исключить экономическое неравенство мужчин и женщин, миру потребуется 169 лет. При этом еще в 2019-м предполагаемый срок составлял 100 лет.

Главным фактором, который ухудшил перспективы достижения гендерного равенства, опять же стала пандемия.

Дело в том, что в секторах, наиболее сильно пострадавших от противоэпидемических ограничений (туризм, розничная торговля), работает большая доля женщин. В результате, у женщин в мире примерно на 40% меньше возможностей для экономической активности, чем у мужчин. Однако интегральный индекс гендерного равенства, который включает в себя равенство в политической сфере, доступ к здравоохранению и образованию, по итогам 2023 года повысился благодаря улучшению ситуации в этих сферах.

Меры, которые для исправления ситуации с неравенством в обоих случаях предлагают аналитики Oxfam и ВЭФ, предполагают в первую очередь сбор большего объема данных — как о доходах беднейших и богатейших слоев населения планеты, так и о положении женщин на рынке труда. Опираясь на эти данные, правительства могли бы внедрять соответствующие регулирующие программы.

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Взято отсюда