Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль обсудил с алтайскими студентами помощь бойцам СВО

Во встрече генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля со студентами Алтайского государственного педагогического университета 28 февраля также принял участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко .

Студенты Алтайского государственного педагогического университета интересовались проектами общества «Знание», в том числе теми, которые будут реализованы в Год семьи. Также обсуждались возможности дополнительной поддержки бойцов СВО со стороны студенческого сообщества. «Помощь может быть не только прямой. Рассказывать о подвигах, о своем к этому отношении, о поддержке СВО – это тоже помощь. Даже хорошая учеба – тоже помощь. Ведь они воюют не за себя, а за Россию, которую вам строить, а для этого надо кем-то стать», – отметил Максим Древаль.

Между Алтайским краем и Российским обществом «Знание» установлены партнерские отношения и реализуются проекты просветительской, научной, образовательной и культурной направленности. Как отметил Игорь Степаненко в ходе беседы с Максимом Древалем, благодаря реализации в Алтайском крае проектов Российского общества «Знание» в просветительскую работу вовлекаются не только готовые специалисты, но и обучающиеся, создаются условия их роста и развития в рамках просветительского движения в России. «Школьники и студенты знакомятся с исторической правдой о стране, ее достижениях, перспективах развития, возможностях каждого человека в личностном и профессиональном развитии в России», – отметил Игорь Степаненко.

Максим Древаль также обсудил с ректором АлтГПУ, председателем регионального отделения Российского общества «Знание» в Алтайском крае Ириной Лазаренко итоги и перспективы работы в регионе.

Фото: Екатерина Заграй

Справка: в 2023 году региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское общество «Знание» совместно с системой образования края осуществлялись всероссийские просветительские проекты: «Знание.Каникулы», «Знание.Герои», «Знание.Театр», «Лига знаний: школы и колледжи», «Знание.Учитель», «Юный просветитель года». В проектах приняли участие свыше 10 тысяч обучающихся.

Взято отсюда.

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