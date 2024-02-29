Гендиректор общества «Знание» обсудил с алтайскими студентами помощь бойцам СВО

Во встрече генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля со студентами Алтайского государственного педагогического университета также принял участие заместитель председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Студенты Алтайского государственного педагогического университета интересовались проектами общества «Знание», в том числе теми, которые будут реализованы в Год семьи. Также обсуждались возможности дополнительной поддержки бойцов СВО со стороны студенческого сообщества.

«Помощь может быть не только прямой. Рассказывать о подвигах, о своём к этому отношении, о поддержке СВО – это тоже помощь. Даже хорошая учёба – тоже помощь. Ведь они воюют не за себя, а за Россию, которую вам строить, а для этого надо кем-то стать», — отметил Максим Древаль.

Между Алтайским краем и Российским обществом «Знание» установлены партнерские отношения и реализуются проекты просветительской, научной, образовательной и культурной направленности.

Как отметил Игорь Степаненко в ходе беседы с Максимом Древалем. благодаря реализации в Алтайском крае проектов общества «в просветительскую работу вовлекаются не только готовые специалисты, но и обучающиеся, создаются условия их роста и развития в рамках просветительского движения в России».

«Школьники и студенты знакомятся с исторической правдой о стране, её достижениях, перспективах развития, возможностях каждого человека в личностном и профессиональном развитии в России», – отметил Игорь Степаненко.

Максим Древаль также обсудил с ректором АлтГПУ, председателем регионального отделения Российского общества «Знание» в Алтайском крае Ириной Лазаренко итоги и перспективы работы в регионе.

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