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Гендиректор Роскосмоса заявил, что прерывать программу снова нельзя ни в

редактор01 mins

Сама по себе миссия дала сформировать новый коллектив, который учтет ошибки предшественников

Фото: unsplash.com

Прерывание отечественной программы освоения Луны практически на полвека стало одной из причин неудачи миссии “Луна-25”. Об этом в интервью  телеканалу “Россия-24”  заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

Борисов отметил, что по сути инженерам приходится по сути дела по новой осваивать все технологии, причем на новом техническом уровне. При этом и за время советской лунной программы были аварийные миссии, которые дали множество практического опыта.

“С 58-го года, когда Советский Союз серьезно занимался лунной программой, до первой удачной мягкой посадки в 66-м году “Луны-9″ произошло свыше 10 аварийных миссий, и каждая авария давала почву и практический опыт разработчикам. Только за счет использования новых технологий, современных методов моделирования можно снизить уровень этих аварии”, — подчеркнул он.

Он отметил, что сама по себе миссия дала сформировать новый коллектив, который учтет ошибки предшественников. Сами аварии тяжело сказываются на разработчиках. 

Автоматическая станция “Луна-25” столкнулась со спутником Земли и прекратила свое существование. 19 августа аппарат должен был выдать импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты — однако двигатель сработал слишком долго. Поиски аппарата и вхождение с ним в связь не удалось.

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