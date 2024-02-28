реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль встретился с алтайскими студентами

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль встретился с алтайскими студентами

Защита исторической памяти и просвещение – главные задачи общества «Знание». Сегодня в Алтайском педагогическом университете со студентами и преподавателями встретился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. В работе приняли участие также руководство вуза и представители Правительства края.

Источник фото: Катунь 24

В годы существования СССР общество «Знание» было одной из наиболее авторитетных просветительских организаций. Не только в нашей стране, но и за рубежом. В смутные годы политических потрясений всё это было забыто. Однако, три года назад Президент России Владимир Путин поручил возродить общество «Знание» и вновь сделать его актуальным современным вызовам.

«Владимир Владимирович ставит перед нами задачи сделать знание одной из важнейших ценностей нашего общества. Стоять на защите правды, исторической памяти, защите культуры нашей страны. Особенно сегодня, когда всё это пытаются исковеркать, отменить, оболгать. И фактически мы находимся в состоянии информационной войны. И общество «Знание» стоит на рубеже этой битвы, защищая правду», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Алтайском крае общество «Знание» возглавляет ректор педагогического вуза Ирина Лазаренко. Одна из важных задач – подготовка лекторов-просветителей, которые способны выступать перед большими аудиториями на самые важные современные темы.

«Совсем недавно мы запустили курсы повышения квалификации лекторов – участников СВО. В чём состоит обучение? Содержательные аспекты ими осознаются и понятны. Но вот как донести их до студенческой аудитории, школьной аудитории, чтобы это было понятно и не травмировало психику. Чтобы было понимание, где правда, где ложь. Это как раз то, о чём Максим Алексеевич говорил», — рассказала ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.

Среди лекторов общества «Знание» не только россияне, но и неравнодушные общественники, журналисты и специалисты других отраслей из зарубежных стран. Те, кто заинтересован в сохранении правдивой истории, чтобы мир не повторил ошибок прошлого.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , банкфакс алтай новости ,

горняк22 телеграм
Синоптики рассказали, вернутся ли в Алтайский край в конце февраля сибирские морозы

Синоптики рассказали, вернутся ли в Алтайский край в конце февраля сибирские морозы

Самая холодная ночь в конце зимы выдастся на 27 и…

Узнать больше
Днем до -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 29 февраля

Днем до -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 29 февраля

На дорогах местами гололедица Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 29 февраля…

Узнать больше
ВСУ предрекли «новые Авдеевки»

ВСУ предрекли «новые Авдеевки»

Аналитик Фэйнтуш: ВСУ ждут новые катастрофы под Донецком Украинских военных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp