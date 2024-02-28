Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль встретился с алтайскими студентами

Защита исторической памяти и просвещение – главные задачи общества «Знание». Сегодня в Алтайском педагогическом университете со студентами и преподавателями встретился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. В работе приняли участие также руководство вуза и представители Правительства края.

Источник фото: Катунь 24

В годы существования СССР общество «Знание» было одной из наиболее авторитетных просветительских организаций. Не только в нашей стране, но и за рубежом. В смутные годы политических потрясений всё это было забыто. Однако, три года назад Президент России Владимир Путин поручил возродить общество «Знание» и вновь сделать его актуальным современным вызовам.

«Владимир Владимирович ставит перед нами задачи сделать знание одной из важнейших ценностей нашего общества. Стоять на защите правды, исторической памяти, защите культуры нашей страны. Особенно сегодня, когда всё это пытаются исковеркать, отменить, оболгать. И фактически мы находимся в состоянии информационной войны. И общество «Знание» стоит на рубеже этой битвы, защищая правду», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Алтайском крае общество «Знание» возглавляет ректор педагогического вуза Ирина Лазаренко. Одна из важных задач – подготовка лекторов-просветителей, которые способны выступать перед большими аудиториями на самые важные современные темы.

«Совсем недавно мы запустили курсы повышения квалификации лекторов – участников СВО. В чём состоит обучение? Содержательные аспекты ими осознаются и понятны. Но вот как донести их до студенческой аудитории, школьной аудитории, чтобы это было понятно и не травмировало психику. Чтобы было понимание, где правда, где ложь. Это как раз то, о чём Максим Алексеевич говорил», — рассказала ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.

Среди лекторов общества «Знание» не только россияне, но и неравнодушные общественники, журналисты и специалисты других отраслей из зарубежных стран. Те, кто заинтересован в сохранении правдивой истории, чтобы мир не повторил ошибок прошлого.

Взято отсюда.

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