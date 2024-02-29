Гендиректор Российского общества «Знание» встретился со студентами алтайского педвуза

28 февраля в Алтайском государственном педагогическом университете состоялась встреча студентов с генеральным директором Российского общества «Знание», доверенным лицом президента Владимира Путина, Максимом Древалем. На мероприятии также присутствовало руководство вуза и заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

Задачи общества

Алтайский край принимает участие абсолютно во всех федеральных проектах общества «Знание», отметил в начале встречи Максим Древаль. При этом регион входит в десятку самых активных, самых масштабных по просветительской деятельности.

«Три года назад президент России поручил возродить, перезагрузить некогда легендарную просветительскую организацию Советского Союза – общество «Знание». Она была главной в стране, а может быть даже и в мире. Эти несколько лет мы успешно выполняем это поручение, статус главной просветительской организации нам удалось вернуть», – сказал гендиректор общества.

Для решения этой задачи крайне важно было построить честное общение, стать проводником в мир достоверных знаний, продолжил спикер. За три года организация добилась практически абсолютного доверия аудитории – 76% людей в стране доверяют тому, что делает общество «Знание». Среди молодого поколения этот показатель еще выше – до 88%, что крайне удивительно, поскольку в силу возраста оно более скептично настроено к авторитетам.

Фото: АлтГПУ

Владимир Путин поставил перед организацией задачу сделать знание вновь одной из важнейших ценностей населения. Общество стоит на защите правды, исторической памяти, культуры России. Сегодня это особенно важно, когда недружественные страны пытаются все исковеркать, отменить, оболгать.

«Фактически мы находимся в состоянии информационной войны. В прошлом году мы даже добились своеобразной международной «награды», «признания», – улыбается Максим Древаль. – Евросоюз внес общество «Знание» в санкционные списки. Мы всем коллективом порадовались искренне, что наконец-то нас заметили на международном уровне».

Еще одна важная задача, которая стоит перед организацией, – увеличить престиж и значимость в целом просветительской деятельности. На данном этапе 43% молодых людей в России, считают просветительскую деятельность высоко престижной. За полгода этот показатель увеличился на 11%, и темпы его роста приятно удивляют.

«Говоря о задаче защиты правды, вопросах передачи ценностей и убеждений – именно такую задачу нам формулировал президент – мы должны не просто транслировать знания. Наша цель – быть нравственным ориентиром и примером для подражания», – продолжает спикер.

О лекторах и проектах

Особое внимание Российское общество «Знание» уделяет подбору лекторов и материалов. Спикеры организации – это люди самых разных профессий и возрастов, даже разных стран. При этом особый акцент делается на просветительстве-наставничестве. Так, в 2021 году на форуме «Новые знания» выступил известный американский предприниматель и инженер Илон Маск. «Сейчас очень хотим заманить к нам Такера Карлсона, ставшего популярным у россиян после интервью с Владимиром Путиным», – смеется гендиректора общества.

Недавно номинантом главной просветительской премии общества «Знание» стал французский журналист Адриан Боке, который отправился на Донбасс военкором, чтобы честно говорить о России и СВО. За это на него совершено покушение на родине, но, несмотря на все риски для жизни, он продолжает отстаивать правду.

Фото: АлтГПУ

В регионе работают все федеральные проекты, некоторые форматы просвещения даже несколько неожиданные – это театры, спектакли, кино. Причем фильмы – это всегда встреча с авторами картин, с актерами, с людьми, которые напрямую связаны с поднимаемой темой. Поддерживается документалистика, фотография, поэзия – список можно продолжать долго.

«Недавно даже появились комиксы. В них персонажи не вымышленные, а обычные люди, которые живут среди нас и совершают подвиги из любви к Родине – это герои России, специальной военной операции», – делится Максим Древаль.

О деятельности регионального отделения общества «Знание» рассказала его руководитель, ректор педвуза Ирина Лазаренко. По ее словам, одно из самых важных направлений работы – подготовка лекторов для самых разных слушателей: производственных коллективов, школьников, силовых структур, студентов. Спикеров учат корректно, правильно и доступно доносить информацию до людей – это одна из причин, почему руководителями региональных отделений общества «Знание» становятся ректоры педагогических вузов.

«Недавно запустили курсы повышения квалификации для лекторов–участников СВО. С содержанием и событиями спикеры обычно хорошо знакомы, а мы учим их, как подать все школьникам и студентам так, чтобы не травмировать их психику и научить молодежь разделять правду и ложь», – подчеркивает Ирина Лазаренко.

Вопросы студентов

Большинство студентов интересовались деятельностью общества «Знания» в разрезе своих интересов. Так, девушка-магистрантка с филологического факультета интересовалась, появятся ли новые проекты, связанные с литературой. А молодой человек, который учится на 1 курсе направления «Физическая культура и спорт», спросил, как будет развиваться в молодежной среде киберспорт, и планируются ли еще масштабные мероприятия, такие как «Игры будущего», которые сейчас проходят в Казани.

Несколько вопросов были связаны с предстоящими выборами президента РФ. Максим Древаль призвал студентов не оставаться в стороне и отдать свой голос за понравившегося кандидата:

«Это всегда важно. Это наш гражданский долг. Сегодня же это критически важно, поскольку мы в состоянии информационной войны. Будут попытки вмешательств, манипуляций, фейков. Лучший способ противостоять этому – всем пойти и сделать свой выбор».

Гендиректор общества «Знание» подчеркнул, что коллективный Запад понимает, что на поле боя ему не победить. Единственный способ – это развалить страну изнутри. Кроме того, Максим Древаль порекомендовал публике посмотреть несколько коротких фильмов, которые недавно выпустило общество «Знание» о российских выборах. В них наглядно показано, насколько прозрачна отечественная система голосования, по сравнению, например, с американской.

Фото: АлтГПУ

В конце встречи спикер ответил на вопрос студентки, чему самому важному он научился в школьные и студенческие годы. Максим Древаль выделил главное качество успешного человека, на которое стоит обратить внимание каждому, – это правильное отношение к ошибкам. По его мнению, очень многих людей сдерживает и пугает возможность сделать что-то не так.

«Победа ничему не учит. Она никак не мотивирует. Гораздо ценнее часто проигрывать. Чем раньше вы это поймете и будете благодарны ошибкам, тем большего вы в жизни достигните», – дал совет молодежи гендиректор общества «Знание».

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Взято отсюда.

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