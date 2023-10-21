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Генерал Афзалов стал командующим ВКС вместо Суровикина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С августа он занимал пост врио главкома ВКС

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ), сообщают “Известия” со ссылкой на источники.

Ранее пост занимал генерал армии Сергей Суровикин, но в августе стало известно, что его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности назначили 55-летнего Афзалова.

Он также работал врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО. В таком же статусе его упоминали “Известия” в 2020-м. Звание генерал-полковника Афзалов получил в декабре 2022 года указом Владимира Путина.

горняк

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