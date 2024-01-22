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Генеральный секретарь ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

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Генеральный секретарь ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил обстрел вооруженными силами Украины гражданских объектов

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 21 января осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, сообщает “Коммерсант”.

“Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка!”, — говорится в сообщении офиса генсека.

Гутерриш отметил, что удары по гражданским лицам и инфраструктуре запрещены гуманитарным правом. “Они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены”, подчеркнул генсек.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик Донецка. По последним данным, в результате атаки погибли 27 человек, не меньше 25 пострадали. 22 января объявлен днем траура по погибшим.

На фоне трагедии Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Ожидается, что в мероприятии примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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