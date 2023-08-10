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Генпрокуратура обжалует приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z

редактор01 mins

В надзорном ведомстве сочли, что хоть преступление и относится к категории средней тяжести, уголовное дело прекращать нельзя

Фото: unsplash.com

Генпрокуратура обжалует решение суда по резонансному делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева. Он оскорблял ребенка в шапке с буквой Z – за это его оштрафовали на 7 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, в решении нашли существенные нарушения.

Хотя совершенное Неустроевым преступление относится к категории средней тяжести, уголовное дело против него прекращать нельзя. Его действия циничны и направлены не только против ребенка, но и причиняют ущерб “социально-нравственному” воспитанию подрастающего поколения, а также интересам России.

Напомним, что инцидент произошел в Екатеринбурге в апреле. Мужчина стал ругать сына участника СВО, который надел шапку с символом Z. Он угрожал мальчику и пытался его схватить, но ребенок убежал. 

Против него сначала возбудили административное дело по статье “Мелкое хулиганство”, но затем на фоне большого общественного резонанса переквалифицировали в уголовное. Позднее, в июне, суд прекратил дело. В региональном МВД заявляли, что подсудимый раскаялся и принес извинения мальчику. 

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